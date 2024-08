Confira o ranking de melhores ala-armadores da NBA

1/19 Seguindo a série dos melhores jogadores da história da NBA do Jumper Brasil, vamos para o segundo ranking, agora com os melhores ala-armadores de todos os tempos. Acha que vai ter surpresa? Sem mais delongas, basta clicar nas setas para conferir. Foto: Reprodução / X

2/19 As regras seguem as mesmas da lista dos armadores. Nossos jornalistas fizeram seu top-10 entre os ala-armadores. O primeiro colocado de cada lista levou dez pontos e assim sucessivamente até o décimo com apenas um ponto.

3/19 17. KLAY THOMPSON (1 ponto) - Um dos melhores arremessadores da história, Thompson só levou um voto. O astro foi tetracampeão com o Golden State Warriors, peça central da dinastia da franquia e um dos caras que alterou o jogo com sua capacidade de chute. Em queda, tenta viver uma nova etapa no Dallas Mavericks a partir de 2024/25.

4/19 17. BILL SHARMAN (1 ponto) - Sharman foi um dos primeiros astros da NBA, jogando nos anos 50 e início dos anos 60. Marcou época no Boston Celtics com várias eleições ao All-Star Game e quatro títulos. Foi peça central no começo da dinastia da equipe que dominou a liga com Bill Russell.

5/19 17. HAL GREER (1 ponto) - Um dos melhores jogadores da NBA nos anos 60. Greer acumulou temporadas de 20 pontos, teve dez participações no All-Star Game, e foi um dos grandes parceiros de Wilt Chamberlain no time histórico que após oito anos, enfim derrubou o Boston Celtics na NBA em 1967. Um dos grandes jogadores da época, também recebeu voto único nessa lista.

6/19 14. MANU GINÓBILI (2 pontos) - O maior sul-americano da história da NBA, e provavelmente o maior sexto homem também. O argentino foi peça central da dinastia do San Antonio Spurs ao longo dos anos 2000, O jogador mais capaz de produzir coisas fora do sistema redondinho de Gregg Popovich naquele time que marcou época. Tetracampeão da NBA, duas vezes All-Star, respeitado em todo o planeta também por sua contribuição com a seleção argentina, Ginóbili é uma lenda da história do esporte.

7/19 13. TRACY MCGRADY (3 pontos) - McGrady marcou época na NBA. Em seu curto auge, poucos jogadores eram capazes de reunir a incrível capacidade de pontuar, com o jogo plástico que o ala entregou em Orlando Magic e Houston Rockets principalmente. As lesões encurtaram uma carreira que mesmo que pouco marcada por conquista, ainda deixou seu legado na NBA.

8/19 13. PETE MARAVICH (3 pontos) - Outro caso de grande jogador afetado por lesões é de Pistol Pete Maravich. Todos que o viram dizem maravilhas sobre seu estilo e a plasticidade de seu jogo na NBA. Foi cinco vezes All-Star em passagem por Atlanta Hawks e New Orleans Jazz (hoje em Utah) nos anos 70. Graves problemas no joelho o impediram de atuar por mais tempo.

9/19 13. SAM JONES (3 pontos) - Jones foi o sucessor do já mencionado na lista, Bill Sharman, na dinastia do Boston Celtics. Em seu auge, chegou a ter duas temporadas brigando pelo top-5 de MVP, sendo o melhor jogador celta em alguns anos, em meio ao envelhecimento de Russell. Títulos? É mato. Em 12 anos, venceu dez.

10/19 13. EARL MONROE (3 pontos) - Calouro do ano com o Baltimore Bullets e muito influente já mais velho no New York Knicks dos anos 70, Earl Monroe encerra o empate quadruplo da lista. Quatro vezes All-Star, ele não foi um protagonista do último título do Knicks, mas foi importante na conquista.

11/19 9. REGGIE MILLER (13 pontos) - Um jogador, acima de tudo, revolucionário para sua época. Um dos maiores arremessadores de todos os tempos, colocou o Indiana Pacers no mapa da NBA, com grandes campanhas, rivalidades e desempenhos. O ala crescia demais nos playoffs, jogou final de NBA, mas não conseguir vencer o campeonato. Ficou marcado também pelo jeito provocador em quadra, desde as séries contra o Knicks até a duelos com Michael Jordan.

12/19 8. RAY ALLEN (14 pontos) - Além de outro arremessador incrível e a frente de seu tempo, Allen foi um astro da NBA no Seattle Supersonics e Milwaukee Bucks. Explosivo, ótimo defensor, um jogador quase completo que se encaixava em quase todos os contextos. Foi membro do marcante super trio do Boston Celtics com Kevin Garnett e Paul Pierce, faturando o título de 2008. No fim da carreira, ainda foi vital para o título do Miami Heat em 2013, com uma das bolas mais históricas das finais em todos os tempos.

13/19 7. GEORGE GERVIN (24 pontos) - Gervin já era um enorme jogador na finada ABA, mas viveu seu auge no San Antonio Spurs após a fusão com a NBA em 1977. Quatro vezes cestinha da temporada, e com vários anos brigando por um MVP que nunca veio, Gervin colocou a franquia texana no mapa da liga de forma imediata. Um dos pontuadores mais interessantes de sua época, ele acabou sem um título, mas com 12 eleições ao All-Star Game. Um dos melhores jogadores do mundo em grande parte dos anos 80.

14/19 6. JAMES HARDEN (31 pontos) - E se estamos falando de grandes pontuadores, Harden precisa estar na conversa. Seu auge no Houston Rockets é assombroso até para os padrões atuais em um jogo de alta pontuação. Aliás, pouco se fala sobre como ele e seu analítico Houston Rockets, foram importantes para a revolução do jogo. Nos últimos anos, se transferiu cada vez mais para um armador, e ainda é um dos jogadores mais inteligentes da NBA. Está no Los Angeles Clippers para 2024/25.

15/19 5. CLYDE DREXLER (35 pontos) - Drexler foi um dos jogadores mais completos da liga em seu tempo. Líder histórico do Portland Trail-Blazers, ele foi por muitos anos o segundo melhor da posição na liga, só atrás de Michael Jordan. Um título tão sonhado em Portland acabou não vindo, perdendo duas finais de liga. No fim da carreira, mas ainda muito influente, foi peça central do segundo título do Houston Rockets em 1995, jogando ao lado de Hakeem Olajuwon.

16/19 4. ALLEN IVERSON (36 pontos) - Iverson foi o quarto mais votado por muito pouco. Pequenino, mas grandioso na arte de fazer cestas, ele foi um dos melhores pontuadores da história da liga, em uma época que passava longe de favorecer um jogador como ele. Seu ano de MVP e final da NBA com o Philadelphia 76ers é uma das temporadas individuais mais espetaculares da história. Além disso, ele é um dos maiores ícones culturais da história da NBA.

17/19 3. DWYANE WADE (48 pontos) - Wade abre um top-3 unânime em todas as suas posições. Nas seis listas, ele foi o terceiro colocado. Um astro desde seu primeiro dia na NBA, campeão ainda no terceiro ano. Wade marcou uma geração com sua capacidade única de explosão, criatividade, trabalho de pés e defesa. Um dos últimos jogadores que reuniram essas características clássicas da posição em meio a mudança do jogo. Ele foi um craque da liga até seu último dia.

18/19 2. KOBE BRYANT (54 pontos) - Kobe também foi o segundo colocado em todas as listas. Bryant unia seu enorme talento individual a muito trabalho e esforço que o levaram a condição de grande astro de toda uma geração. Bryant, além de multicampeão, replicando o estilo do ídolo Michael Jordan, foi inspiração e mentoria para vários dos atuais jogadores da liga. Seu trágico falecimento em 2020 é um dos momentos mais tristes da história do jogo e dos esportes.