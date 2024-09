Confira o maior ídolo de cada time do Leste da NBA

1/16 Você sabe qual é o maior ídolo de cada time da Conferência Leste da NBA? Confira clicando nas setas. Foto: Reprodução / NBA

2/16 ATLANTA HAWKS - Dominique Wilkins é uma lenda do Atlanta Hawks e um dos maiores pontuadores da história da NBA. Durante suas 12 temporadas com a franquia, o ala acumulou uma média de 26,4 pontos por jogo e teve nove aparições no All-Star Game. Sua melhor temporada foi a de 1985/86, na qual Wilkins foi cestinha da NBA em 1986 com uma média de 30,3 pontos por jogo e ficou em segundo na corrida de MVP, perdendo para Larry Bird. Além disso, foi campeão do concurso de enterradas da NBA em duas ocasiões, solidificando sua reputação como um dos jogadores mais atléticos de seu tempo. Foto: Reprodução / NBA

3/16 BOSTON CELTICS - Bill Russell é o maior campeão da história da NBA, com 11 títulos conquistados em suas 13 temporadas com o Boston Celtics. Russell redefiniu o papel do pivô na NBA com sua fisicalidade, sendo um defensor feroz e um reboteiro excepcional. Apesar de só ter liderado a liga em rebotes quatro vezes, o cinco vezes MVP têm uma média de 22,5 rebotes por jogo em sua carreira. Além de sua dominância na quadra, Russell foi um líder fora dela, sendo um dos primeiros atletas negros a lutar abertamente contra a discriminação racial, tanto dentro quanto fora do esporte. Foto: Reprodução / NBA

4/16 BROOKLYN NETS - Jason Kidd é amplamente reconhecido como o jogador que transformou o Brooklyn Nets (na época, New Jersey Nets) em um time competitivo. Durante suas sete temporadas com a franquia, o armador liderou a equipe para as únicas duas Finais da NBA que o Nets já disputou, em 2002 e 2003. Além disso, Kidd é o líder de todos os tempos dos Nets em assistências, com 4.620, e também está entre os líderes em roubos de bola e triplo-duplos. Além de suas cinco aparições no All-Star Game enquanto estava com a equipe, ele foi nomeado para o primeiro time All-NBA duas vezes e para o primeiro time All-Defensive seis vezes. Foto: Reprodução / Instagram

5/16 CHARLOTTE HORNETS - Kemba Walker é o maior pontuador da história do Charlotte Hornets, tendo anotado 12.009 pontos durante suas oito temporadas com a equipe. O armador foi três vezes All-Star com a camisa da equipe e é lembrado por sua habilidade em pontuar, mesmo com 1,83m. Apesar da falta de sucesso coletivo, Walker foi o rosto de uma franquia que tentava encontrar uma nova identidade após a realocação para Charlotte em 2013. Foto: Reprodução / Instagram

6/16 CHICAGO BULLS - Michael Jordan é considerado por muitos como o maior jogador de basquete de todos os tempos. Ele liderou o Chicago Bulls a seis títulos da NBA nos anos 90, ganhando cinco prêmios de MVP da temporada regular e seis prêmios de MVP das Finais. Jordan foi 14 vezes All-Star, dez vezes o cestinha da NBA, e detém uma média de 30,1 pontos por jogo, a mais alta na história da NBA. Sua competitividade e habilidade de brilhar sob pressão o tornaram uma figura icônica não só no esporte, mas também culturalmente. Foto: Reprodução / Instagram

7/16 CLEVELAND CAVALIERS - LeBron James foi draftado como a primeira escolha geral pelo Cleveland Cavaliers em 2003 para ser o novo rosto da franquia. Durante sua primeira passagem pelo time, ele levou o Cavs às Finais da NBA pela primeira vez em 2007. Após um período jogando pelo Miami Heat, LeBron retornou a Cleveland em 2014 e cumpriu sua promessa de levar um título à cidade pela primeira vez na história ao reverter uma desvantagem de 3-1 nas Finais. Além disso, é líder em pontos, assistências e roubos de bola da franquia. Foto: Reprodução / Instagram

8/16 DETROIT PISTONS - Isiah Thomas foi o líder do Detroit Pistons durante a era dos "Bad Boys", uma das épocas mais bem-sucedidas da história da franquia. Durante sua carreira de 13 anos com o Pistons, o armador levou o time a dois títulos consecutivos da NBA, em 1989 e 1990, sendo nomeado MVP das Finais do segundo. Thomas foi 12 vezes All-Star e terminou sua carreira como o líder da história do Pistons em assistências. Sua liderança e habilidade em momentos decisivos o tornaram o maior ídolo da história da franquia. Foto: Reprodução / Instagram

9/16 INDIANA PACERS - Reggie Miller é sinônimo de Indiana Pacers. Durante suas 18 temporadas com o time, Miller se destacou como um dos melhores arremessadores de três pontos da história da NBA, acumulando mais de 2.500 bolas convertidas. Miller coleciona recordes na franquia, afinal, tem o maior número de jogos com a equipe (1389), mais de 500 na frente do segundo colocado Rik Smits. Mas seu maior feito pelo time foi liderar o Pacers a sua única aparição nas Finais da NBA em 2000. Foto: Reprodução / Instagram

10/16 MIAMI HEAT - Dwyane Wade é o maior ídolo da história do Miami Heat, tendo conquistado três títulos da NBA com a franquia. O ala-armador foi MVP das Finais de 2006, quando liderou o Heat com médias de 34,7 pontos por jogo durante a série contra o Dallas Mavericks quando estava apenas em sua quarta temporada na liga. Ao todo, Wade passou 15 anos em Miami, conseguindo também oito nomeações ao All-NBA, três ao All-Defensive e 13 aparições no All-Star Game. Desse modo, é líder Heat em pontos, assistências, roubos de bola e mais. Foto: Reprodução / NBA

11/16 MILWAUKEE BUCKS - Oscar Robertson poderia facilmente estar aqui, já que também foi responsável pela grande fase do Milwaukee Bucks nos anos 70 com seu estilo de jogo completo. Talvez Giannis Antetokounmpo já esteja nessa discussão também. No entanto, Kareem Abdul-Jabbar começou sua carreira em Milwaukee e foi MVP das Finais do primeiro título da franquia no segundo ano na NBA. Em sua terceira temporada já tinha sido também duas vezes MVP da temporada regular e cestinha da NBA. Foram seis temporadas com a equipe, sendo quatro vezes para o primeiro time All-NBA, duas para o primeiro All-Defensive e Novato do Ano em 1969/70. Foto: Reprodução / NBA

12/16 NEW YORK KNICKS - Patrick Ewing é o maior ídolo da história da longa história do New York Knicks. O pivô passou 15 de suas 17 temporadas com o time e o liderou para duas aparições nas Finais da NBA, mas não foi campeão. Ewing foi sete vezes All-NBA, três All-Defensive e 11 vezes All-Star. Seu único prêmio individual foi o Novato do Ano de 1985/85, no entanto não há dúvidas que foi um dos melhores pivôs da história. Até hoje Ewing continua sendo o líder em pontos, rebotes, roubos de bola, tocos, jogos e mais. Foto: Reprodução / NBA

13/16 ORLANDO MAGIC - Apesar de ter passado apenas quatro temporadas em Orlando, Shaquille O'Neal teve um começo de carreira tão incrível que merece esse título de ídolo. Em sua primeira temporada foi Novato do Ano, All-Star e ficou em sétimo na corrida para MVP. Em seguida, foi mais três vezes All-Star e três All-NBA. Seu terceiro ano foi o melhor, já que foi o cestinha da liga, ficou em segundo na corrida para MVP e levou o Magic a sua segunda única aparição nas Finais da NBA. Foto: Reprodução / NBA

14/16 PHILADELPHIA 76ERS - Wilt Chamberlain é o maior ídolo da história do Philadelphia 76ers. Embora tenha jogado apenas quatro temporadas com o time, o pivô foi MVP três vezes consecutivas e liderou a franquia ao título da NBA em 1967. Também liderou a liga em rebotes e aproveitamento de quadra em todos os anos com a equipe, além de ser cestinha uma vez. Foto: Reprodução / NBA

15/16 TORONTO RAPTORS - Kyle Lowry é o maior ídolo da história do Toronto Raptors. Durante suas nove temporadas com o time, o armador foi seis vezes All-Star e foi peça-chave na conquista do único título da franquia. Além disso, é o líder em assistências, roubos de bola e triplo-duplos do Raptors. Diferente de outros jogadores nesta lista, os números e conquistas de Lowry não são lendários, mas sua liderança e habilidade em momentos decisivos o fazem o maior ídolo do time canadense. Foto: Reprodução / NBA