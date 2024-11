Confira nove trocas para o Mavericks nesta temporada da NBA

1/10 O Dallas Mavericks é um forte candidato ao título desta temporada da NBA, mas ainda pode fazer trocas para aumentar ainda mais suas chances. Então, confira nove acordos possíveis para a equipe fazer em 2024/25. Foto: Reprodução / X

2/10 SIMONE FONTECCHIO - Proposta de troca para o Detroit Pistons: Quentin Grimes, Olivier-Maxence Prosper e uma escolha de segunda rodada em 2025 - Com o Pistons progredindo na sua reformulação de elenco, seria interessante para a equipe explorar mais o mercado de trocas. Simone Fontecchio, de 28 anos, é um bom arremessador que possui um estilo de jogo europeu, encaixando bem ao lado de Luka Doncic. Por outro lado, o Pistons receberia jovens jogadores e ativos para o futuro. Foto: Reprodução / X

3/10 KELLY OLYNYK - Proposta de troca para o Toronto Raptors: Maxi Kleber e uma escolha de primeira rodada em 2025 - O Raptors está tendo um início de campanha ruim e precisa focar em reestruturar seu elenco. Desse modo, Kelly Olynyk, que ainda não jogou nesta temporada, não se encaixa no atual momento da equipe e pode estar barato no mercado de trocas. No Mavericks, o pivô de 33 anos oferece espaçamento de quadra e um reforço no garrafão. Em troca, o Raptors conseguiria uma escolha de primeira rodada e um veterano com estilo de jogo semelhante ao de Olynyk. Foto: Reprodução / X

4/10 GARY HARRIS - Proposta de troca para o Orlando Magic: Dwight Powell, Olivier-Maxence Prosper e uma escolha de segunda rodada em 2025 - Adicionar Gary Harris ao Mavericks significa conseguir um reforço experiente, que consegue ser eficiente nas bolas de longa distância e um bom defensor de perímetro. Para o Magic, a troca liberaria minutos para os jovens armadores, ao mesmo tempo que a franquia conseguiria mais ativos para o futuro. Foto: Reprodução / X

5/10 DORIAN FINNEY-SMITH - Proposta de troca para o Brooklyn Nets: Maxi Kleber, Dante Exum e uma escolha de primeira rodada em 2025 - Apesar do início de temporada mediana do Nets, a franquia parece estar mais focada em reconstruir do que competir no curto prazo. Desse modo, Dorian Finney-Smith não se encaixa no futuro da equipe. O Mavericks, então, poderia tentar troca para conseguir um bom defensor versátil, que pode dar mais profundidade na posição de ala e que teve boa passagem pela equipe. Foto: Reprodução / X

6/10 MATISSE THYBULLE - Proposta de troca para o Portland Trail Blazers: Maxi Kleber e uma escolha de primeira rodada em 2025 - O Trail Blazers está em reconstrução, então, Mathisse Thybulle, de 27 anos, pode ser um defensor de elite disponível por um bom preço no mercado. Apesar de ter suas limitações ofensivas, o ala colocaria o Mavericks em outro patamar com sua defesa, especialmente nos playoffs. Para o Trail Blazers, uma escolha de primeira rodada futura já seria melhor do que continuar com Thybulle. Foto: Reprodução / X

7/10 SANTI ALDAMA - Proposta de troca para o Memphis Grizzlies: Jaden Hardy, Olivier-Maxence Prosper e uma escolha de primeira rodada em 2025 - Apesar de Santi Aldama estar sendo um jogador importante neste começo de temporada do Grizzlies, a franquia poderia considerar trocá-lo para evitar comprometer seu teto salarial no futuro. Com isso, Mavericks ganharia um jogador de 2,13m versátil, capaz de espaçar a quadra e contribuir na defesa. Para isso acontecer, seria necessário abrir mão de dois jovens armadores, mas a equipe aumentaria suas chances de vencer agora. Foto: Reprodução / X

8/10 BOJAN BOGDANOVIC - Proposta de troca para o Brooklyn Nets: Maxi Kleber, Quentin Grimes, Olivier-Maxence Prosper e uma escolha de primeira rodada em 2025 - Apesar de estar com 35 anos e lidar com lesões com uma certa frequência, Bojan Bogdanovic seria um pontuador inteligente e confiável que conseguiria ajudar o Mavericks se conseguir ficar saudável. Em troca, o Nets receberia ativos úteis para sua reconstrução, incluindo jovens jogadores e uma escolha de Draft futura. Foto: Reprodução / X

9/10 HERB JONES - Proposta de troca para o New Orleans Pelicans: Quentin Grimes, Jaden Hardy, Olivier-Maxence Prosper e uma escolha de primeira rodada em 2025 - Com uma temporada cheia de lesões e, consequentemente, um início de campanha desastroso, o Pelicans poderia considerar trocar Herb Jones. A equipe, que já possui muitos alas versáteis como Jones, poderia se aproveitar dos três armadores jovens do Mavericks. Ao mesmo tempo que, a franquia texana adicionaria um defensor de elite que ainda não atingiu seu potencial máximo. Foto: Reprodução / X