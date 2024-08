Confira as dez trocas mais importantes da história do Miami Heat

1/11 Você sabe quais são as dez trocas mais importantes da história do Miami Heat? Confira a seleção feita pelo Jumper Brasil clicando nas setas. Foto: Reprodução / X

2/11 10. JERMAINE O’NEAL - Heat recebe: Jermaine O’Neal, Jamario Moon, Escolha de 2ª rodada de 2010. Raptors recebe: Shawn Marion, Marcus Banks. Embora não seja a troca mais impactante da história do Miami Heat, a chegada de Jermaine O’Neal em 2009 foi necessária para dar estabilidade ao time no garrafão. O'Neal, em sua reta final de carreira, ajudou o Heat a alcançar os playoffs em duas temporadas consecutivas, mantendo uma produção respeitável no período. A troca pode não ter sido decisiva para um título, mas foi crucial para manter o time competitivo antes da chegada de LeBron James em 2010. Foto: Reprodução / X

3/11 9. BRIAN GRANT - Heat recebe: Brian Grant. Cavaliers recebe: Chris Gatling, Clarence Weatherspoon, Gary Grant, Escolha de 1ª rodada de 2001. Trail Blazers recebe: Shawn Kemp. Com Alonzo Mourning enfrentando problemas de saúde, o Miami Heat procurou reforçar seu garrafão, e Brian Grant se tornou uma peça fundamental nesse esforço. Conhecido por sua dedicação defensiva e capacidade de rebote, Grant ajudou a estabilizar o time durante um período de transição. Sua presença foi crucial para manter o Heat competitivo, mesmo sem Mourning em sua melhor forma, provando ser um dos jogadores mais consistentes do elenco entre 2001 e 2004. Foto: Reprodução / X

4/11 8. EDDIE JONES - Heat recebe: Eddie Jones, Ricky Davis, Dale Ellis, Anthony Mason. Hornets recebe: P.J. Brown, Jamal Mashburn, Rodney Buford, Tim James, Otis Thorpe. Em 2000, o Miami Heat reformulou seu elenco, adquirindo o All-Star Eddie Jones. Mesmo após seus melhores anos, Jones provou ser uma adição valiosa para o Heat, mantendo médias sólidas e ajudando o time a retornar aos playoffs. Ele foi parte fundamental da equipe que alcançou as Finais da Conferência Leste em 2005. Foto: Reprodução / X

5/11 7. JAMAL MASHBURN - Heat recebe: Jamal Mashburn. Mavericks recebe: Kurt Thomas, Martin Muursepp, Sasha Danilovic. Após uma série de lesões, Jamal Mashburn foi visto como um jogador em declínio pelo Dallas Mavericks, mas o Miami Heat viu potencial nele e conseguiu uma barganha ao adquiri-lo em troca de jogadores de papel secundário. Durante suas três temporadas e meia em Miami, Mashburn foi uma peça importante, ajudando o time a alcançar as Finais da Conferência Leste em 1997. Embora nunca tenha sido um All-Star com o Heat, sua contribuição foi vital para o sucesso da equipe nos playoffs durante sua estadia. Foto: Reprodução / X

6/11 6. ANTOINE WALKER, JASON WILLIAMS E JAMES POSEY - Heat recebe: Antoine Walker, Jason Williams, James Posey, Andre Emmett, Roberto Dueñas. Celtics recebe: Albert Miralles, Qyntel Woods, Curtis Borchardt, Escolha de 2ª rodada de 2006, Escolha de 2ª rodada de 2008. Jazz recebe: Greg Ostertag. Hornets recebe: Rasual Butler, Kirk Snyder. Grizzlies recebe: Eddie Jones, Raul Lopez. Essa troca, ocorrida no verão de 2005, foi uma das movimentações decisivas que levaram o Heat ao seu primeiro título da NBA em 2006. Antoine Walker, Jason Williams e James Posey se tornaram peças-chave no elenco campeão, complementando estrelas como Dwyane Wade e Shaquille O'Neal. Walker foi o segundo maior pontuador do time nas Finais de 2006, enquanto Williams e Posey forneceram estabilidade e eficiência em momentos cruciais. Embora sua passagem por Miami tenha sido breve, o impacto deles foi duradouro. Foto: Reprodução / X

7/11 5. TIM HARDAWAY - Heat recebe: Tim Hardaway, Chris Gatling. Warriors recebe: Bimbo Coles, Kevin Willis. Em 1996, o Miami Heat fez uma das trocas mais impactantes de sua história ao adquirir Tim Hardaway do Golden State Warriors. Visto como um jogador em declínio após uma lesão no joelho, Hardaway revitalizou sua carreira em Miami. Ele se tornou o principal organizador de jogo da equipe e liderou o Heat a múltiplas aparições nos playoffs, incluindo uma ida às Finais da Conferência Leste em 1997. Hardaway se tornou um dos grandes nomes da franquia durante sua passagem de cinco temporadas e meia em Miami. Foto: Reprodução / X

8/11 4. ALONZO MOURNING - Heat recebe: Alonzo Mourning, LeRon Ellis, Pete Myers. Hornets recebe: Glen Rice, Matt Geiger, Khalid Reeves, Escolha de 1ª rodada de 1996. Antes da chegada de Shaquille O'Neal, a troca por Alonzo Mourning em 1995 foi o primeiro grande movimento que transformou o Miami Heat em uma potência da NBA. Mourning rapidamente se tornou o rosto da franquia, ajudando o Heat a se tornar um concorrente constante nos playoffs. Durante suas 11 temporadas em Miami, Mourning foi cinco vezes All-Star e ganhou prêmios consecutivos de Melhor Defensor da NBA. Sua contribuição culminou no título de 2006, consolidando seu legado como uma lenda da franquia. Foto: Reprodução / X

9/11 3. JIMMY BUTLER - Heat recebe: Jimmy Butler, Meyers Leonard, Dinheiro. Clippers recebe: Maurice Harkless, Mathias Lessort, Escolha de 1ª rodada de 2023. 76ers recebe: Josh Richardson. Trail Blazers recebe: Hassan Whiteside. Quando o Miami Heat decidiu arriscar e adquirir Jimmy Butler em 2019, muitos questionaram a decisão, devido ao histórico conturbado de Butler em suas passagens anteriores. No entanto, Butler rapidamente se encaixou na cultura do Heat, levando a equipe às Finais da NBA em sua primeira temporada. Desde então, o Heat tem sido um dos times mais consistentes da liga, com Butler como o líder da equipe em três finais de conferência e duas aparições nas Finais da NBA. A troca se provou crucial para manter o Heat competitivo em um cenário cada vez mais desafiador. Foto: Reprodução / X

10/11 2. SHAQUILLE O'NEAL - Heat recebe: Shaquille O'Neal. Lakers recebe: Lamar Odom, Caron Butler, Brian Grant, Escolha de 1ª rodada de 2006, Escolha de 2ª rodada de 2007. Após uma disputa pública com Kobe Bryant e uma derrota nas Finais de 2004, Shaquille O'Neal solicitou uma troca do Los Angeles Lakers, e o Miami Heat foi rápido em aproveitar a oportunidade. A chegada de Shaq transformou o Heat em um candidato imediato ao título. Em 2006, junto com Dwyane Wade, O'Neal ajudou a franquia a conquistar seu primeiro título da NBA. Embora a passagem de Shaq por Miami tenha durado apenas quatro anos, a troca rendeu frutos imediatos e colocou o Heat no mapa como uma franquia vencedora. Foto: Reprodução / X