1/11 Nesta semana, o site Fadeaway World fez um ranking com os melhores times com inícios de temporadas invictos da história da NBA, com o Cleveland Cavaliers atual incluso. Então, confira a lista clicando nas setas. Foto: Reprodução / X

2/11 10. PORTLAND TRAIL BLAZERS (1990/91): 11-0 - O Portland Trail Blazers de 1990/91 começou a temporada com uma sequência de 11 vitórias, liderados por Clyde Drexler, Terry Porter e Jerome Kersey. Com uma campanha forte, o Blazers terminou a fase regular com 63 vitórias e 19 derrotas, estabelecendo o recorde da franquia e conseguindo a primeira posição na Conferência Oeste. Nos playoffs, foi derrotado nas Finais da Conferência pelo Los Angeles Lakers. Foto: Reprodução / X

3/11 9. ATLANTA HAWKS (1997/98): 11-0 - O Atlanta Hawks de 1997/98 também iniciou com 11 vitórias consecutivas, com Dikembe Mutombo dominando na defesa e Steve Smith se destacando no ataque. Com um equilíbrio entre ataque e defesa, o Hawks terminou a campanha regular com um recorde de 50 vitórias e 32 derrotas, ficando em quinto na Conferência Leste. No entanto, o time foi eliminado pelo Chicago Bulls na segunda rodada dos playoffs. Foto: Reprodução / X

4/11 8. LOS ANGELES LAKERS (1997/98): 11-0 - O Los Angeles Lakers de 1997/98 começou a temporada com 11 vitórias consecutivas, impulsionado pela jovem dupla formada por Shaquille O'Neal e Kobe Bryant. Com um estilo de jogo rápido e enérgico, o Lakers terminou a temporada regular com 61 vitórias, assegurando o quarto lugar no Oeste. Nos playoffs, chegaram até as Finais da Conferência, mas foram varridos pelo Utah Jazz. Mesmo sem o título, o início do time mostrou que seria o início de uma nova era de sucesso para a franquia com Kobe Bryant. Foto: Reprodução / X

5/11 7. CLEVELAND CAVALIERS (2024/25): 11-0 - O Cleveland Cavaliers de 2024/25 começou a temporada de forma histórica, alcançando 12 vitórias consecutivas sob o comando do técnico Kenny Atkinson. Com Donovan Mitchell e Darius Garland brilhando no ataque e Evan Mobley defendendo o garrafão, o time está surpreendendo a NBA, já que a dupla de armadores foi falha na última temporada. Este é o melhor começo da história da franquia e o melhor da liga desde 2016. Foto: Reprodução / X

6/11 6. SEATTLE SUPERSONICS (1982/83): 12-0 - O Seattle SuperSonics (atual Oklahoma City Thunder) iniciou a temporada 1982/83 com uma sequência de 12 vitórias. Com Gus Williams e Jack Sikma sendo fundamentais, a equipe terminou com uma campanha não tão impressionante de 48 vitórias e 34 derrotas, terminando em quarto na Conferência Oeste e em 11º na NBA. Em seguida, foi eliminada pelo Portland Trail Blazers na primeira rodada dos playoffs. Foto: Reprodução / X

7/11 5. CHICAGO BULLS (1996/97): 12-0 - O Chicago Bulls de 1996/97 começou a temporada com uma série de 12 vitórias consecutivas, mostrando que mantinham a força da campanha histórica de 72 vitórias do ano anterior. Liderados por Michael Jordan e Scottie Pippen, com o apoio defensivo de Dennis Rodman, o Bulls combinou uma defesa intensa com um ataque equilibrado. A equipe encerrou a temporada regular com 69 vitórias e liderou a NBA. Nos playoffs, venceu o Utah Jazz em seis jogos nas Finais, garantindo seu quinto título em sete anos, com Jordan sendo novamente eleito o MVP das Finais. Foto: Reprodução / X

8/11 4. BOSTON CELTICS (1957/58): 14-0 - O Boston Celtics começou a temporada 1957/58 com uma sequência de 14 vitórias, estabelecendo o recorde da franquia em atividade até hoje. Com Bill Russell como líder, que dominava, especialmente na defesa, o Celtics jogou em alta intensidade e trabalho coletivo. Após terminar a temporada com um recorde de 49 vitórias e 23 derrotas, a equipe chegou nas Finais, mas perdeu para o St. Louis Hawks após uma lesão de Russell no terceiro jogo. Foto: Reprodução / X

9/11 3. DALLAS MAVERICKS (2002/03): 14-0 - O Dallas Mavericks de 2002/03 começou a temporada com 14 vitórias, chegando a apenas uma vitória de igualar o recorde histórico da liga da época. Liderados pelo trio Dirk Nowitzki, Steve Nash e Michael Finley, o Mavs apresentou um ataque coletivo e intenso. Após o forte início, terminaram a temporada regular com 60 vitórias, ficando em segundo na Conferência Oeste. Nos playoffs, tiveram duas séries de sete jogos antes de chegar à final da conferência, onde foram derrotados pelo San Antonio Spurs após Nowitzki sofrer uma lesão no joelho. Foto: Reprodução / X

10/11 2. HOUSTON ROCKETS (1993/94): 15-0 - O Houston Rockets de 1993/94 começou com uma sequência de 15 vitórias, empatando o recorde de melhor início de temporada da NBA na época, estabelecido pelo Washington Capitols em 1948/1949. Hakeem Olajuwon foi o grande destaque, dominando tanto no ataque quanto na defesa e guiando o time a um início avassalador. Aproveitando o embalo, o Rockets terminou a temporada regular com 58 vitórias e 24 derrotas, ficando em segundo lugar na Conferência Oeste. Nos playoffs, após uma virada contra o Phoenix Suns nas semifinais da Conferência Oeste, o time venceu o New York Knicks em sete jogos nas Finais da NBA, conquistando o primeiro título da franquia. Foto: Reprodução / X