Com Bradley Beal, confira astros que se tornaram reservas na NBA

1/11 Pensando na mudança de Bradley Beal e Jusuf Nurkic para o banco de reservas, relembre outros astros que enfrentaram situações parecidas na NBA. Desse modo, clique nas setas para conferir a lista. Foto: Reprodução / Instagram

2/11 10. GILBERT ARENAS (ORLANDO MAGIC, 2011) - Após uma série de lesões, Gilbert Arenas foi trocado para o Orlando Magic em 2010 para revitalizar sua carreira. No entanto, ele não conseguiu se adaptar ao sistema do time, jogando apenas duas vezes como titular em 49 partidas. Apesar de seu alto salário e reputação, Arenas teve impacto limitado nos playoffs, encerrando sua passagem pela NBA na temporada seguinte. Foto: Reprodução / X

3/11 9. JOSH SMITH (HOUSTON ROCKETS, 2015) - Josh Smith chegou ao Rockets com expectativas altas, mas rapidamente perdeu espaço no time, sendo titular em apenas sete jogos na temporada 2014/15. Suas performances inconsistentes fizeram ser mandado para o banco de reservas. Mesmo assim, o Rockets avançou até as Finais da Conferência Oeste, mas Smith teve um papel secundário em uma equipe liderada por James Harden. Foto: Reprodução / X

4/11 8. ISAIAH THOMAS (CLEVELAND CAVALIERS, LOS ANGELES LAKERS, 2018) - Isaiah Thomas passou de candidato a MVP para reserva em questão de meses. Após ser trocado para o Cavaliers, ele enfrentou problemas físicos e de adaptação, anotando médias de 14.7 pontos e apenas 36.1% de aproveitamento nos arremessos. Após outra troca, dessa vez para o Lakers, Thomas aceitou ser reserva, mas nunca recuperou seu ritmo de All-Star. Foto: Reprodução / X

5/11 7. AMAR’E STOUDEMIRE (NEW YORK KNICKS, 2013) - Após várias lesões, Amar’e Stoudemire viu seu papel no Knicks diminuir, sendo enviado ao banco de reservas por Mike Woodson. Em 29 jogos na temporada 2012/13, ele não começou como titular nenhuma vez, mas ainda contribuiu como um pontuador confiável na segunda unidade. Apesar de flashes de sua antiga forma, Stoudemire viu sua influência no time diminuir, enquanto Carmelo Anthony assumia o protagonismo. Foto: Reprodução / X

6/11 6. ANDRE IGUODALA (GOLDEN STATE WARRIORS, 2015) - Steve Kerr surpreendeu ao mover Andre Iguodala para o banco em 2015, depois de ele ter sido titular em quase toda a sua carreira. A mudança deu certo, e Iguodala se tornou uma peça essencial na segunda unidade do Warriors. No entanto, ele elevou seu jogo nos playoffs, ganhando o prêmio de MVP das Finais ao ajudar a conter LeBron James. Essa decisão estratégica foi crucial para o título de Golden State. Foto: Reprodução / X

7/11 5. BRADLEY BEAL (PHOENIX SUNS, 2025) - A situação de Bradley Beal no Suns ainda está em desenvolvimento, mas já gerou polêmica. Três vezes All-Star, Beal foi colocado no banco para melhorar a dinâmica de Kevin Durant e Devin Booker. Apesar de ainda ter números respeitáveis (17.7 pontos, 3.6 rebotes e 3.3 assistências), rumores indicam que a decisão pode estar ligada a uma possível troca. Desse modo, seu futuro em Phoenix permanece incerto. Foto: Reprodução / Instagram

8/11 4. RUSSELL WESTBROOK (LOS ANGELES LAKERS, 2022) - MVP de 2018, Russell Westbrook viu sua carreira mudar quando o técnico Darvin Ham decidiu colocá-lo no banco em 2022. Jogando pelo Lakers, Westbrook se destacou como reserva, registrando médias de 15.9 pontos, 7.5 assistências e 6.2 rebotes. Embora o movimento tenha evidenciado o declínio de sua carreira, também mostrou sua capacidade de adaptação. Agora no Denver Nuggets, Westbrook continua em um papel de reserva, contribuindo com boas médias na temporada 2024/25. Foto: Reprodução / X

9/11 3. MANU GINOBILI (SAN ANTONIO SPURS, 2007) - A ida para o banco de reservas de Manu Ginobili foi uma decisão estratégica de Gregg Popovich em 2006/07. Apesar de estar em sua melhor forma como All-Star, Ginobili aceitou a mudança para o papel de sexto homem para fortalecer o elenco. A decisão deu certo, e Ginobili foi eleito o Melhor Sexto Homem em 2008, com médias de 19.5 pontos, 4.8 rebotes e 4.5 assistências. Ele redefiniu o impacto que um jogador reserva poderia ter e consolidou sua posição como um dos maiores ídolos da história do San Antonio Spurs. Foto: Reprodução / X

10/11 2. ALLEN IVERSON (DETROIT PISTONS, 2009) - Mesmo aos 33 anos, Allen Iverson ainda mantinha boas médias de 17.4 pontos por jogo. No entanto, sua passagem pelo Detroit Pistons foi bagunçada quando o técnico Michael Curry considerou movê-lo para o banco de reservas para abrir espaço para Rodney Stuckey. Iverson recusou publicamente a ideia, afirmando que preferia se aposentar do que ser reserva. O episódio prejudicou a química do time, e Iverson deixou o Pistons ao final da temporada. Essa temporada marcou o início do declínio de sua carreira, pois ele nunca havia enfrentado discussões sobre ser reserva antes. Foto: Reprodução / X