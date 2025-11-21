Em noite histórica para Tyrese Maxey, 76ers bate Bucks

O Milwaukee Bucks recebeu o Philadelphia 76ers na noite dessa quinta-feira (20), a primeira partida sem o duas vezes MVP da NBA Giannis Antetokounmpo. Enquanto o 76ers, com Tyrese Maxey, se aproveitou da formação do Bucks no primeiro período, a situação se inverteu no segundo. Então, Milwaukee mudou para a segunda etapa, colocando Gary Trent Jr no lugar de Bobby Portis.

Tyrese Maxey, com 54 pontos, teve o jogo da carreira na vitória do Sixers fora de casa por 123 a 114. Por outro lado, Ryan Rollins brilhou ao fazer 32 pontos e 14 assistências. Enquanto igualou sua melhor marca em pontos, ele obteve a nova em passes decisivos.

O jogo

No primeiro quarto, Tyrese Maxey e Paul George dominaram o Bucks, enquanto o 76ers passou a abrir vantagem. Os donos da casa começaram com Bobby Portis marcando George, mas sem sucesso. Como resultado, o ala do Sixers aproveitou dois erros de Portis para fazer de três. Então, o técnico Doc Rivers mandou trocar a marcação, colocando Kyle Kuzma em cima do camisa 8 de Philadelphia.

Isso fez o Bucks melhorar, mas nem tanto. Isso porque os arremessos do Sixers estavam caindo, ao contrário dos de Milwaukee. Philadelphia, então, passou a explorar a defesa dos anfitriões. Assim, Tyrese Maxey “fez a festa” e pontuava como queria para o 76ers. Ao fim do primeiro período, os visitantes venciam por 33 a 20.

No entanto, George, apenas em seu segundo jogo na atual temporada da NBA, com limitação de minutos, não conseguiu ajudar Maxey no segundo quarto para o 76ers. Então, o Bucks cortou o prejuízo com uma sequência de dez pontos sem resposta de Philadelphia.

Tudo o que não dava certo no primeiro período para Milwaukee, começou a funcionar. Com uma boa sequência de Bobby Portis e, depois, nas bolas de três, os donos da casa deixaram o jogo equilibrado. Tyrese Maxey voltou à quadra para o 76ers, mas Ryan Rollins encontrava seus colegas do Bucks em ótimas situações de arremesso.

Então, em pouco tempo, a desvantagem, que era de 13, virou ao seu favor em dois após uma sequência de 13 a 5. Assim, os times foram aos vestiários com o Bucks vencendo parcialmente por 57 a 55.

Na volta do intervalo, o Bucks seguiu no mesmo ritmo do segundo quarto, apesar de tudo o que Tyrese Maxey fazia pelo 76ers. Assim, vencia por 66 a 62. Para piorar para o Sixers, o pivô Andre Drummond, que entrou no segundo tempo com três faltas, fez duas de forma rápida e foi para o banco. Ou seja, a vantagem que Philadephia poderia ter nos rebotes, especialmente nas segundas chances, foi embora.

Mas Tyrese Maxey estava em nível MVP e virou para o Sixers em 69 a 68. Depois, os times trocaram a liderança algumas vezes até que o Bucks chegou a abrir seis pontos. Ao fim do terceiro quarto, Milwaukee vencia por 81 a 77.

Último quarto

Por fim, nos 12 minutos decisivos, um verdadeiro show de Tyrese Maxey para virar o jogo para o 76ers sobre o Bucks. O armador fez oito dos dez primeiros pontos do Sixers no quarto para deixar em 87 a 85.

Mais uma vez, os times trocaram a liderança. Quentin Grimes deixou em 96 a 91 quando restavam seis minutos para o fim. Ryan Rollins, em grande temporada na NBA, tentava de tudo para Milwaukee. No entanto, Maxey já contabilizava 43 pontos.

Mas o Bucks conseguiu empatar após cesta de três de AJ Green. Maxey deixou em 104 a 101 para o 76ers, com pouco mais de dois minutos para o fim. No entanto, Rollins cortou para um na sequência.

Com 14 segundos para o fim, Myles Turner recebeu na linha de três e virou em 106 a 104. Mas Maxey sofreu falta quando restavam sete segundos e deixou tudo igual em 106. O Bucks teve a chance de vencer com Rollins, mas ele errou e o jogo foi para os cinco minutos extras.

Prorrogação

O Bucks jamais liderou na prorrogação, enquanto Tyrese Maxey fazia o 76ers sair de uma situação ruim. Apesar de jogar fora de casa, o time de Philadelphia obteve o seu nono triunfo na temporada em 15 partidas. Por outro lado, Milwaukee está com oito vitórias e oito derrotas.

Agora, o Sixers, ainda sem Joel Embiid, pega o Miami Heat no domingo (23), enquanto o Bucks encara o Detroit Pistons, líder do Leste, no sábado (22).

(9-6) Philadelphia 76ers 123 x 114 Milwaukee Bucks (8-8)

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Maxey 54 5 9 3 3 Paul George 21 5 3 2 0 VJ Edgecombe 12 10 3 0 0 Quentin Grimes 14 4 4 0 0 Jared McCain 8 2 0 0 0

Três pontos: 18/53 (34%) / Maxey: 6/15

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Ryan Rollins 32 6 14 1 0 Bobby Portis 19 8 0 1 0 Kyle Kuzma 17 3 4 2 1 Gary Trent Jr 11 0 2 1 0 Myles Turner 14 10 1 0 0

Três pontos: 14/36 (38.9%) / AJ Green: 3/5

Outros jogos

(4-11) Los Angeles Clippers 101 x 129 Orlando Magic (9-7)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK James Harden 31 5 8 2 0 Ivica Zubac 14 19 0 0 0 John Collins 9 4 0 1 1 Kobe Brown 9 3 1 0 0 Kobe Sanders 6 2 0 0 2

Três pontos: 14/36 (38.9%) / Harden: 5/11

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Suggs 23 3 7 2 2 Franz Wagner 20 6 3 1 0 Tristan da Silva 17 8 1 0 0 Desmond Bane 15 7 5 1 0 Jonathan Isaac 9 7 1 0 2

Três pontos: 18/34 (52.9%) / Suggs: 5/9

(3-13) Sacramento Kings 96 x 137 Memphis Grizzlies (5-11)

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK Zach LaVine 26 2 2 1 0 Russell Westbrook 11 7 4 0 0 Keegan Murray 11 3 1 0 0 Drew Eubanks 9 5 0 1 1 DeMar DeRozan 7 0 2 1 0

Três pontos: 11/33 (33.3%) / LaVine: 4/8

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Santi Aldama 29 5 3 0 2 Jock Landale 21 6 0 0 0 Zach Edey 16 4 0 2 0 Cedric Coward 19 4 4 0 0 Vince Williams 4 5 15 2 0

Três pontos: 17/54 (31.5%) / Aldama: 5/11

(9-7) Atlanta Hawks 126 x 135 San Antonio Spurs (11-4)

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Nickeil Alexander-Walker 38 4 5 0 3 Jalen Johnson 26 12 7 1 0 Kristaps Porzingis 16 5 1 0 2 Onyeka Okongwu 15 7 5 0 0 Luke Kennard 10 2 3 2 0

Três pontos: 20/37 (54.1%) / Alexander-Walker: 8/10

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK De’Aaron Fox 26 5 9 3 0 Keldon Johnson 25 7 2 1 0 Julian Champagnie 20 4 5 0 1 Harrison Barnes 16 5 2 0 0 Devin Vassell 15 5 3 1 1

Três pontos: 17/40 (42.5%) / Champagnie: 5/10

