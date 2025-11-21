Em noite histórica para Tyrese Maxey, 76ers bate Bucks

O Milwaukee Bucks recebeu o Philadelphia 76ers na noite dessa quinta-feira (20), a primeira partida sem o duas vezes MVP da NBA Giannis Antetokounmpo. Enquanto o 76ers, com Tyrese Maxey, se aproveitou da formação do Bucks no primeiro período, a situação se inverteu no segundo. Então, Milwaukee mudou para a segunda etapa, colocando Gary Trent Jr no lugar de Bobby Portis.
Tyrese Maxey, com 54 pontos, teve o jogo da carreira na vitória do Sixers fora de casa por 123 a 114. Por outro lado, Ryan Rollins brilhou ao fazer 32 pontos e 14 assistências. Enquanto igualou sua melhor marca em pontos, ele obteve a nova em passes decisivos.
O jogo
No primeiro quarto, Tyrese Maxey e Paul George dominaram o Bucks, enquanto o 76ers passou a abrir vantagem. Os donos da casa começaram com Bobby Portis marcando George, mas sem sucesso. Como resultado, o ala do Sixers aproveitou dois erros de Portis para fazer de três. Então, o técnico Doc Rivers mandou trocar a marcação, colocando Kyle Kuzma em cima do camisa 8 de Philadelphia.
Isso fez o Bucks melhorar, mas nem tanto. Isso porque os arremessos do Sixers estavam caindo, ao contrário dos de Milwaukee. Philadelphia, então, passou a explorar a defesa dos anfitriões. Assim, Tyrese Maxey “fez a festa” e pontuava como queria para o 76ers. Ao fim do primeiro período, os visitantes venciam por 33 a 20.
No entanto, George, apenas em seu segundo jogo na atual temporada da NBA, com limitação de minutos, não conseguiu ajudar Maxey no segundo quarto para o 76ers. Então, o Bucks cortou o prejuízo com uma sequência de dez pontos sem resposta de Philadelphia.
Tudo o que não dava certo no primeiro período para Milwaukee, começou a funcionar. Com uma boa sequência de Bobby Portis e, depois, nas bolas de três, os donos da casa deixaram o jogo equilibrado. Tyrese Maxey voltou à quadra para o 76ers, mas Ryan Rollins encontrava seus colegas do Bucks em ótimas situações de arremesso.
Então, em pouco tempo, a desvantagem, que era de 13, virou ao seu favor em dois após uma sequência de 13 a 5. Assim, os times foram aos vestiários com o Bucks vencendo parcialmente por 57 a 55.
Na volta do intervalo, o Bucks seguiu no mesmo ritmo do segundo quarto, apesar de tudo o que Tyrese Maxey fazia pelo 76ers. Assim, vencia por 66 a 62. Para piorar para o Sixers, o pivô Andre Drummond, que entrou no segundo tempo com três faltas, fez duas de forma rápida e foi para o banco. Ou seja, a vantagem que Philadephia poderia ter nos rebotes, especialmente nas segundas chances, foi embora.
Mas Tyrese Maxey estava em nível MVP e virou para o Sixers em 69 a 68. Depois, os times trocaram a liderança algumas vezes até que o Bucks chegou a abrir seis pontos. Ao fim do terceiro quarto, Milwaukee vencia por 81 a 77.
Último quarto
Por fim, nos 12 minutos decisivos, um verdadeiro show de Tyrese Maxey para virar o jogo para o 76ers sobre o Bucks. O armador fez oito dos dez primeiros pontos do Sixers no quarto para deixar em 87 a 85.
Mais uma vez, os times trocaram a liderança. Quentin Grimes deixou em 96 a 91 quando restavam seis minutos para o fim. Ryan Rollins, em grande temporada na NBA, tentava de tudo para Milwaukee. No entanto, Maxey já contabilizava 43 pontos.
Mas o Bucks conseguiu empatar após cesta de três de AJ Green. Maxey deixou em 104 a 101 para o 76ers, com pouco mais de dois minutos para o fim. No entanto, Rollins cortou para um na sequência.
Com 14 segundos para o fim, Myles Turner recebeu na linha de três e virou em 106 a 104. Mas Maxey sofreu falta quando restavam sete segundos e deixou tudo igual em 106. O Bucks teve a chance de vencer com Rollins, mas ele errou e o jogo foi para os cinco minutos extras.
Prorrogação
O Bucks jamais liderou na prorrogação, enquanto Tyrese Maxey fazia o 76ers sair de uma situação ruim. Apesar de jogar fora de casa, o time de Philadelphia obteve o seu nono triunfo na temporada em 15 partidas. Por outro lado, Milwaukee está com oito vitórias e oito derrotas.
Agora, o Sixers, ainda sem Joel Embiid, pega o Miami Heat no domingo (23), enquanto o Bucks encara o Detroit Pistons, líder do Leste, no sábado (22).
(9-6) Philadelphia 76ers 123 x 114 Milwaukee Bucks (8-8)
Philadelphia
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Tyrese Maxey
|54
|5
|9
|3
|3
|Paul George
|21
|5
|3
|2
|0
|VJ Edgecombe
|12
|10
|3
|0
|0
|Quentin Grimes
|14
|4
|4
|0
|0
|Jared McCain
|8
|2
|0
|0
|0
Três pontos: 18/53 (34%) / Maxey: 6/15
Milwaukee
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Ryan Rollins
|32
|6
|14
|1
|0
|Bobby Portis
|19
|8
|0
|1
|0
|Kyle Kuzma
|17
|3
|4
|2
|1
|Gary Trent Jr
|11
|0
|2
|1
|0
|Myles Turner
|14
|10
|1
|0
|0
Três pontos: 14/36 (38.9%) / AJ Green: 3/5
Outros jogos
(4-11) Los Angeles Clippers 101 x 129 Orlando Magic (9-7)
Los Angeles
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|James Harden
|31
|5
|8
|2
|0
|Ivica Zubac
|14
|19
|0
|0
|0
|John Collins
|9
|4
|0
|1
|1
|Kobe Brown
|9
|3
|1
|0
|0
|Kobe Sanders
|6
|2
|0
|0
|2
Três pontos: 14/36 (38.9%) / Harden: 5/11
Orlando
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jalen Suggs
|23
|3
|7
|2
|2
|Franz Wagner
|20
|6
|3
|1
|0
|Tristan da Silva
|17
|8
|1
|0
|0
|Desmond Bane
|15
|7
|5
|1
|0
|Jonathan Isaac
|9
|7
|1
|0
|2
Três pontos: 18/34 (52.9%) / Suggs: 5/9
(3-13) Sacramento Kings 96 x 137 Memphis Grizzlies (5-11)
Sacramento
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Zach LaVine
|26
|2
|2
|1
|0
|Russell Westbrook
|11
|7
|4
|0
|0
|Keegan Murray
|11
|3
|1
|0
|0
|Drew Eubanks
|9
|5
|0
|1
|1
|DeMar DeRozan
|7
|0
|2
|1
|0
Três pontos: 11/33 (33.3%) / LaVine: 4/8
Memphis
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Santi Aldama
|29
|5
|3
|0
|2
|Jock Landale
|21
|6
|0
|0
|0
|Zach Edey
|16
|4
|0
|2
|0
|Cedric Coward
|19
|4
|4
|0
|0
|Vince Williams
|4
|5
|15
|2
|0
Três pontos: 17/54 (31.5%) / Aldama: 5/11
(9-7) Atlanta Hawks 126 x 135 San Antonio Spurs (11-4)
Atlanta
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Nickeil Alexander-Walker
|38
|4
|5
|0
|3
|Jalen Johnson
|26
|12
|7
|1
|0
|Kristaps Porzingis
|16
|5
|1
|0
|2
|Onyeka Okongwu
|15
|7
|5
|0
|0
|Luke Kennard
|10
|2
|3
|2
|0
Três pontos: 20/37 (54.1%) / Alexander-Walker: 8/10
San Antonio
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|De’Aaron Fox
|26
|5
|9
|3
|0
|Keldon Johnson
|25
|7
|2
|1
|0
|Julian Champagnie
|20
|4
|5
|0
|1
|Harrison Barnes
|16
|5
|2
|0
|0
|Devin Vassell
|15
|5
|3
|1
|1
Três pontos: 17/40 (42.5%) / Champagnie: 5/10
