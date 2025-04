Como funciona o baccarat: guia completo para o jogo de cartas

Baccarat é um dos 10 jogos de cassino mais jogado pelos brasileiros. Porém, no mundo, esse jogo de cartas é incrivelmente popular. Sua popularidade é ainda mais evidente na Europa e na Ásia, região onde teve origem.

Uma pesquisa da Universidade de Macau identificou que os jogadores chineses encontram, no bacará, um jogo que envolve muita empolgação, entretenimento e valores sociais. Além disso, sua jogabilidade simples faz com que esse jogo de cartas seja atrativo para todos os níveis de jogadores.

Essa popularidade e facilidade de jogo fez com que o baccarat fosse um dos jogos listados nos melhores sites de jogos de azar que estariam operando no Brasil para apostar nesse jogo. Aos poucos, muitos outros brasileiros passaram a jogar bacará para ver, na prática, como esse jogo funciona.

Antes de jogar bacará em cassinos online, é preciso entender como funciona esse jogo. Por isso, este texto que você acaba de começar a ler traz tudo que precisa saber antes de começar a sua jornada por esse clássico das mesas de cassinos pelo mundo todo.

Jogando bacará na prática

O jogo de bacará online começa com 3 opções de apostas para os jogadores:

Banker ou banqueiro;

Player ou jogador;

Tie ou empate.

O jogador que joga baccarat precisará escolher a sua aposta antes da rodada começar.

O bacará segue com o banker e o player tentando obter o total de pontos mais próximos de 9. Ou seja, é preciso somar as cartas de cada um recebe para ver quanto eles têm e descobrir qual mão venceu na rodada.

Perceba que você não joga o bacará, mas sim aposta para tentar descobrir qual mão será a vencedora na rodada. A mão vencedora será a que chegar mais próximo de 9 ao final das cartas entregues pelo dealer.

O dealer é a pessoa que fica do outro lado da mesa sorteando o baralho e entregando as cartas para a mão do banqueiro e do jogador. Agora que você sabe o básico sobre o bacará, é hora de avançar para as regras desse jogo de cartas.

Regras do bacará

Explicamos as regras do bacará de uma maneira mais simples para que você entenda como esse jogo funciona na prática. Resumidamente, estes são os principais pontos que você precisa saber para jogar este jogo de cartas:

O jogador e o banqueiro recebem duas cartas cada no início do jogo;

Quem aposta no bacará não decide absolutamente nada no jogo, apenas aposta;

O valor das cartas são o número que representam, com 2 valendo 2, 3 valendo 3 e assim sucessivamente;

As cartas K, Q, J e 10 valem 0;

Já o Ás vale 1.

Uma regra muito importante no bacará é que se a soma das cartas da mão do banqueiro ou do jogador for superior a 10, apenas o segundo dígito é levado em consideração. Confuso? Calma que o exemplo abaixo vai deixar tudo mais claro.

Digamos que o banqueiro recebeu as cartas 7 e 8. A soma desses dois valores dá 15. Removendo o primeiro dígito, o valor da mão é 5. Existem alguns casos em que pode ser entregue uma terceira carta, além das duas que o jogador e o banqueiro receberam no início do jogo.

A terceira carta no bacará é entregue quando a soma das cartas na sua mão for igual ou menor que 5. Outro cenário que faz com que a terceira carta seja entregue é quando o banqueiro pode receber mais uma carta com base na mão do jogador.

Pagamentos no bacará

Um último ponto relevante para quem vai jogar bacará online é entender o pagamento desse jogo. As apostas vencedoras no jogador têm pagamento de 2 para 1. Ou seja, se você apostar R$ 10 e ganhar, receberá R$ 20.

Já as apostas no banqueiro pagam 95% do valor apostado. Por fim, quem apostar no empate pode receber 8 para cada unidade apostada. Esse pagamento elevado no empate se deve ao fato de esse resultado ser o mais difícil de ocorrer em uma rodada de bacará.

Você já tem todo o conhecimento que precisa para começar a jogar bacará nos melhores cassinos online hoje mesmo. Agora é hora de exercitar o aprendizado e colocar em prática as melhores estratégias para fazer parte da linha do tempo na história do baccarat.