Com lance polêmico de Lu Dort, Thunder supera Nuggets

Em grande jogo com os astros brilhando e com direito a expulsão de Lu Dort em lance polêmico, o Oklahoma City Thunder bateu o Denver Nuggets, por 127 a 121. nesta sexta-feira (27). Shai Gilgeous-Alexander retornou após alguns jogos e foi deisivo ao marcar 36 pontos. Nikola Jokic fez um grande triplo-duplo e Jamal Murray também marcou 39 pontos, mas o atual campeão da NBA prevaleceu.
O jogo entre Thunder e Nuggets foi marcado, além dos grandes desempenhos dos astros, por uma briga após uma falta dura de Lu Dort sobre Nikola Jokic. O pivô estava na quadra de defesa quando o ala de Oklahoma deixou seu pé que atingiu o sérvio. Além da encarada entre os dois, o lance gerou empurrões com Jaylin Williams e da expulsão do ala.
O Oklahoma City Thunder se manteve firme nos últimos jogos, apesar da ausência de seu melhor jogador e também de Jalen Williams. Afinal, o time venceu seis dos últimos oito compromissos com o triunfo dessa sexta-feira. Assim, com 46 vitórias em 61 partidas, Oklahoma se mantém na liderança do Oeste na NBA. O próximo duelo é nesse domingo (29), contra o Dallas Mavericks.
Enquanto isso, o Denver Nuggets segue em sua jornada de oscilação. A equipe do Colorado venceu quatro dos últimos oito duelos, alternando na sequência. Em suma, o time não teve vitórias ou derrotas consecutivas nessa sequência. Com 37 triunfos em 60 jogos, o time segue na quarta posição do Oeste, abaixo de Thunder, San Antonio e Houston Rockets. Também no domingo, Denver encara o Minnesota Timberwolves.
Escalações
Apesar do retorno do canadense, Oklahoma segue com baixas. Afinal, Jalen Williams e Ajay Mitchell seguem ausentes nos últimos jogos. O time titular de Mark Daigneault para Thunder x Nuggets, então contou com: Shai Gilgeous-Alexander, Lu Dort, Cason Wallace, Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein.
Denver, do mesmo modo, também segue com baixas de longo prazo. Afinal, Aaron Gordon e Peyton Watson seguem fora. Mas isso não afetou o quinteto titular dos últimos jogos, que contou com: Jamal Murray, Christian Braun, Julian Strawther, Cam Johnson e Nikola Jokic.
Destaques
Shai Gilgeous-Alexander não atuou na prorrogação, já que já tinha chegado a 34 minutos. Ainda assim, foi o líder de pontuação do Thunder por muito. O craque anotou 36 pontos e nove assistências. Apesar de não ter eficiência nos arremessos, não cometeu turnovers. Ele foi fundamental na reação da equipe no terceiro quarto, com 14 pontos e cinco passes decisivos só nesse quarto.
Nikola Jokic, do mesmo modo, foi muito bem com um triplo duplo. Da mesma forma, o sérvio foi bem defendido no garrafão. Mas as ajudas defensivas dos donos da casa levaram a muitas assistências. Em suma, ele atuou em sua melhor característica, criando desequilíbrios ofensivos e bons arremessos para os companheiros.
Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein tiveram grande papel nesse sentido. Aliás, Chet conseguiu 21 rebotes e três tocos, além de ter papel decisivo na prorrogação. Afinal, superou o sérvio na defesa e conseguiu ter impacto ofensivo sem a presença de Shai em quadra.
Leia mais!
- Victor Wembanyama domina e Spurs bate Pistons
- Gui Santos vira destaque em vitória do Warriors sobre Grizzlies
- Boletim de rumores e trocas da NBA (24/02/2026)
O grande pontuador do jogo acabou sendo Jamal Murray, anotando 39 pontos e sete bolas de três. A equipe do Colorado chegou a liderar por 16 pontos no primeiro tempo, mas foi justamente o canadense que manteve o time com vantagem e dentro do jogo a partir do segundo tempo, quando a defesa de Oklahoma começou a ter impacto.
Por fim, a atuação dos coadjuvantes dos donos da casa foi decisiva. Nomes como Alex Caruso, Isaiah Joe e Cason Wallace converteram bolas importantes para a equipe nos momentos decisivos para levar o time a vitória no confronto direto.
Christian Braun e Tim Hardaway Jr tiveram um grande impacto do outro lado. Porém, eles não apareceram tão bem nos minutos finais, enquanto os nomes do Thunder brilhavam.
Com polêmicas, alternâncias e um grande jogo decidido nos minutos finais, os dois principais candidatos ao título do Oeste entregaram um enorme confronto.
(37-23) Denver Nuggets 121 x 127 Oklahoma City Thunder (46-15)
Nuggets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jamal Murray
|39
|8
|6
|2
|1
|Nikola Jokic
|23
|17
|14
|1
|0
|Christian Braun
|23
|8
|2
|1
|2
|Tim Hardaway Jr.
|16
|2
|1
|1
|0
|Cam Johnson
|7
|8
|1
|0
|3
Três pontos: 18/48 (37.5%) / Murray: 7/13
Thunder
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Shai Gilgeous-Alexander
|36
|3
|9
|2
|2
|Chet Holmgren
|15
|21
|3
|1
|3
|Jared McCain
|14
|2
|1
|1
|0
|Jaylin Williams
|12
|5
|3
|0
|1
|Alex Caruso
|12
|1
|1
|2
|0
Três pontos: 12/35 (34.3%) / Joe: 3/5
Outros jogos da rodada
Além da vitória do Thunder sobre o Nuggets, no jogo marcado pela polêmica entre Lu Dort e Nikola Jokic, a rodada contou com mais quatro jogos. Então, confira os resultados dessa noite.
(37-24) Cleveland Cavaliers 119 x 122 Detroit Pistons (44-14)
Cavaliers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jarrett Allen
|25
|9
|4
|0
|1
|Evan Mobley
|23
|12
|1
|0
|4
|Sam Merrill
|20
|1
|3
|2
|0
|Jaylon Tyson
|15
|4
|1
|2
|0
|Thomas Bryant
|13
|8
|1
|0
|1
Três pontos: 13/35 (37.1%) / Tyson: 4/7
Pistons
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jalen Duren
|33
|16
|3
|1
|3
|Cade Cunnnigham
|25
|10
|7
|2
|0
|Ausar Thompson
|18
|8
|5
|2
|1
|Ron Holland II
|12
|3
|0
|0
|0
|Tobias Harris
|11
|5
|5
|6
|0
Três pontos: 6/27 (22.2%) / Holland: 2/3
(15-44) Brooklyn Nets 111 x 148 Boston Celtics (39-20)
Nets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Michael Porter Jr.
|18
|2
|2
|2
|0
|Danny Wolf
|16
|2
|1
|1
|0
|Nic Claxton
|12
|4
|2
|0
|0
|Noah Clowney
|10
|3
|2
|0
|0
|Nolan Traoré
|8
|2
|7
|3
|0
Três pontos: 14/34 (41.2%) / Agbaji: 2/2
Celtics
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Nikola Vucevic
|28
|11
|4
|0
|1
|Jaylen Brown
|28
|7
|9
|2
|1
|Payton Pritchard
|22
|0
|5
|1
|0
|Sam Hauser
|13
|3
|2
|0
|0
|Derrick White
|12
|3
|7
|1
|2
Três pontos: 22/34 (64.7%) / Brown: 4/4
(38-22) New York Knicks 127 x 98 Milwaukee Bucks (26-32)
Knicks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jalen Brunson
|27
|7
|3
|0
|0
|O.G Anunoby
|24
|3
|3
|2
|0
|Karl-Anthony Towns
|17
|13
|1
|0
|0
|Landry Shamet
|15
|0
|3
|1
|1
|Josh Hart
|12
|5
|5
|1
|1
Três pontos: 21/42 (50%) / Anunoby: 5/7
Bucks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Myles Turner
|19
|4
|2
|0
|1
|Kyle Kuzma
|17
|4
|2
|0
|0
|Bobby Portis
|14
|2
|0
|0
|0
|Ryan Rollins
|13
|4
|4
|0
|0
|Kevin Porter Jr.
|11
|6
|10
|1
|1
Três pontos: 16/42 (38.1%) / Turner: 4/7
(22-36) Memphis Grizzlies 124 x 105 Dallas Mavericks (21-38)
Grizzlies
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Cam Spencer
|25
|2
|3
|1
|0
|Olivier Maxence-Prosper
|16
|10
|1
|3
|1
|Scotty Pippen Jr.
|15
|2
|3
|3
|1
|Jaylen Wells
|12
|4
|3
|1
|1
|G.G Jackson II
|12
|3
|4
|0
|0
Três pontos: 12/32 (37.5%) / Spencer: 4/9
Mavericks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Brandon Wllliams
|16
|8
|4
|0
|0
|Daniel Gafford
|14
|5
|0
|0
|2
|Dwight Powell
|13
|11
|1
|0
|0
|Max Christie
|13
|3
|2
|0
|0
|AJ Johnson
|12
|3
|4
|0
|0
Três pontos: 9/32 (28.1%) / Williams: 2/3
Siga nossas redes sociais
Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.
Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA