Com lance polêmico de Lu Dort, Thunder supera Nuggets

Em grande jogo com os astros brilhando e com direito a expulsão de Lu Dort em lance polêmico, o Oklahoma City Thunder bateu o Denver Nuggets, por 127 a 121. nesta sexta-feira (27). Shai Gilgeous-Alexander retornou após alguns jogos e foi deisivo ao marcar 36 pontos. Nikola Jokic fez um grande triplo-duplo e Jamal Murray também marcou 39 pontos, mas o atual campeão da NBA prevaleceu.

O jogo entre Thunder e Nuggets foi marcado, além dos grandes desempenhos dos astros, por uma briga após uma falta dura de Lu Dort sobre Nikola Jokic. O pivô estava na quadra de defesa quando o ala de Oklahoma deixou seu pé que atingiu o sérvio. Além da encarada entre os dois, o lance gerou empurrões com Jaylin Williams e da expulsão do ala.

O Oklahoma City Thunder se manteve firme nos últimos jogos, apesar da ausência de seu melhor jogador e também de Jalen Williams. Afinal, o time venceu seis dos últimos oito compromissos com o triunfo dessa sexta-feira. Assim, com 46 vitórias em 61 partidas, Oklahoma se mantém na liderança do Oeste na NBA. O próximo duelo é nesse domingo (29), contra o Dallas Mavericks.

Enquanto isso, o Denver Nuggets segue em sua jornada de oscilação. A equipe do Colorado venceu quatro dos últimos oito duelos, alternando na sequência. Em suma, o time não teve vitórias ou derrotas consecutivas nessa sequência. Com 37 triunfos em 60 jogos, o time segue na quarta posição do Oeste, abaixo de Thunder, San Antonio e Houston Rockets. Também no domingo, Denver encara o Minnesota Timberwolves.

Escalações

Apesar do retorno do canadense, Oklahoma segue com baixas. Afinal, Jalen Williams e Ajay Mitchell seguem ausentes nos últimos jogos. O time titular de Mark Daigneault para Thunder x Nuggets, então contou com: Shai Gilgeous-Alexander, Lu Dort, Cason Wallace, Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein.

Denver, do mesmo modo, também segue com baixas de longo prazo. Afinal, Aaron Gordon e Peyton Watson seguem fora. Mas isso não afetou o quinteto titular dos últimos jogos, que contou com: Jamal Murray, Christian Braun, Julian Strawther, Cam Johnson e Nikola Jokic.

Destaques

Shai Gilgeous-Alexander não atuou na prorrogação, já que já tinha chegado a 34 minutos. Ainda assim, foi o líder de pontuação do Thunder por muito. O craque anotou 36 pontos e nove assistências. Apesar de não ter eficiência nos arremessos, não cometeu turnovers. Ele foi fundamental na reação da equipe no terceiro quarto, com 14 pontos e cinco passes decisivos só nesse quarto.

Nikola Jokic, do mesmo modo, foi muito bem com um triplo duplo. Da mesma forma, o sérvio foi bem defendido no garrafão. Mas as ajudas defensivas dos donos da casa levaram a muitas assistências. Em suma, ele atuou em sua melhor característica, criando desequilíbrios ofensivos e bons arremessos para os companheiros.

Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein tiveram grande papel nesse sentido. Aliás, Chet conseguiu 21 rebotes e três tocos, além de ter papel decisivo na prorrogação. Afinal, superou o sérvio na defesa e conseguiu ter impacto ofensivo sem a presença de Shai em quadra.

O grande pontuador do jogo acabou sendo Jamal Murray, anotando 39 pontos e sete bolas de três. A equipe do Colorado chegou a liderar por 16 pontos no primeiro tempo, mas foi justamente o canadense que manteve o time com vantagem e dentro do jogo a partir do segundo tempo, quando a defesa de Oklahoma começou a ter impacto.

Por fim, a atuação dos coadjuvantes dos donos da casa foi decisiva. Nomes como Alex Caruso, Isaiah Joe e Cason Wallace converteram bolas importantes para a equipe nos momentos decisivos para levar o time a vitória no confronto direto.

Christian Braun e Tim Hardaway Jr tiveram um grande impacto do outro lado. Porém, eles não apareceram tão bem nos minutos finais, enquanto os nomes do Thunder brilhavam.

Com polêmicas, alternâncias e um grande jogo decidido nos minutos finais, os dois principais candidatos ao título do Oeste entregaram um enorme confronto.

(37-23) Denver Nuggets 121 x 127 Oklahoma City Thunder (46-15)

Nuggets

Jogador PTS REB AST STL BLK Jamal Murray 39 8 6 2 1 Nikola Jokic 23 17 14 1 0 Christian Braun 23 8 2 1 2 Tim Hardaway Jr. 16 2 1 1 0 Cam Johnson 7 8 1 0 3

Três pontos: 18/48 (37.5%) / Murray: 7/13

Thunder

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 36 3 9 2 2 Chet Holmgren 15 21 3 1 3 Jared McCain 14 2 1 1 0 Jaylin Williams 12 5 3 0 1 Alex Caruso 12 1 1 2 0

Três pontos: 12/35 (34.3%) / Joe: 3/5

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Thunder sobre o Nuggets, no jogo marcado pela polêmica entre Lu Dort e Nikola Jokic, a rodada contou com mais quatro jogos. Então, confira os resultados dessa noite.

(37-24) Cleveland Cavaliers 119 x 122 Detroit Pistons (44-14)

Cavaliers

Jogador PTS REB AST STL BLK Jarrett Allen 25 9 4 0 1 Evan Mobley 23 12 1 0 4 Sam Merrill 20 1 3 2 0 Jaylon Tyson 15 4 1 2 0 Thomas Bryant 13 8 1 0 1

Três pontos: 13/35 (37.1%) / Tyson: 4/7

Pistons

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Duren 33 16 3 1 3 Cade Cunnnigham 25 10 7 2 0 Ausar Thompson 18 8 5 2 1 Ron Holland II 12 3 0 0 0 Tobias Harris 11 5 5 6 0

Três pontos: 6/27 (22.2%) / Holland: 2/3

(15-44) Brooklyn Nets 111 x 148 Boston Celtics (39-20)

Nets

Jogador PTS REB AST STL BLK Michael Porter Jr. 18 2 2 2 0 Danny Wolf 16 2 1 1 0 Nic Claxton 12 4 2 0 0 Noah Clowney 10 3 2 0 0 Nolan Traoré 8 2 7 3 0

Três pontos: 14/34 (41.2%) / Agbaji: 2/2

Celtics

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Vucevic 28 11 4 0 1 Jaylen Brown 28 7 9 2 1 Payton Pritchard 22 0 5 1 0 Sam Hauser 13 3 2 0 0 Derrick White 12 3 7 1 2

Três pontos: 22/34 (64.7%) / Brown: 4/4

(38-22) New York Knicks 127 x 98 Milwaukee Bucks (26-32)

Knicks

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 27 7 3 0 0 O.G Anunoby 24 3 3 2 0 Karl-Anthony Towns 17 13 1 0 0 Landry Shamet 15 0 3 1 1 Josh Hart 12 5 5 1 1

Três pontos: 21/42 (50%) / Anunoby: 5/7

Bucks

Jogador PTS REB AST STL BLK Myles Turner 19 4 2 0 1 Kyle Kuzma 17 4 2 0 0 Bobby Portis 14 2 0 0 0 Ryan Rollins 13 4 4 0 0 Kevin Porter Jr. 11 6 10 1 1

Três pontos: 16/42 (38.1%) / Turner: 4/7

(22-36) Memphis Grizzlies 124 x 105 Dallas Mavericks (21-38)

Grizzlies

Jogador PTS REB AST STL BLK Cam Spencer 25 2 3 1 0 Olivier Maxence-Prosper 16 10 1 3 1 Scotty Pippen Jr. 15 2 3 3 1 Jaylen Wells 12 4 3 1 1 G.G Jackson II 12 3 4 0 0

Três pontos: 12/32 (37.5%) / Spencer: 4/9

Mavericks

Jogador PTS REB AST STL BLK Brandon Wllliams 16 8 4 0 0 Daniel Gafford 14 5 0 0 2 Dwight Powell 13 11 1 0 0 Max Christie 13 3 2 0 0 AJ Johnson 12 3 4 0 0

Três pontos: 9/32 (28.1%) / Williams: 2/3

