Com choro de Victor Wembanyama, Spurs vira sobre Clippers

Sob a liderança de Victor Wembanyama, o San Antonio Spurs tirou uma desvantagem de 25 pontos do Los Angeles Clippers e venceu o rival por 116 a 112 nessa sexta-feira (06). Inclusive, foi a segunda maior virada da história da franquia na era do play-by-play (desde 1997/98).

Continua após a publicidade

Mas o que mais chamou a atenção foi a emoção que o astro do time texano ficou após a tempo zerar. Afinal, Victor Wembanyama estava chorando em quadra e teve que ser abraçado por seus companheiros de time. Após o jogo, ele explicou a razão do choro, que além da virada, tinha um fator físico.

“Esse jogo de hoje contra o Clippers foi uma das minhas melhores vitórias da minha carreira, da minha vida no basquete. Cara, eu quase desmaiei de exaustão no primeiro quarto, parecia que não dava para continuar. Ontem, nós jogamos contra o time mais físico da liga e hoje foi mais difícil ainda, então estou muito cansado”, disse o francês se referindo a vitória do Spurs em cima do Detroit Pistons na noite anterior.

Continua após a publicidade

O francês marcou 27 pontos, incluindo a cesta da vitória, na qual recebeu um passe longo de De’Aaron Fox há 16 segundos do fim, levando a torcida do Spurs à loucura. Além disso, ele também pegou dez rebotes e deu quatro tocos, em apenas 22 minutos jogados.

Leia mais:

De acordo com a ESPN, o jogo entre Spurs e Clippers marcou a 16ª partida de Victor Wembanyama com quatro bolas de três pontos e quatro tocos, o maior número da história da NBA. Agora, o time texano tem um clássico no domingo contra o Houston Rockets. Enquanto não chega o dia do duelo, o francês calcula o seu tempo de descanso.

Continua após a publicidade

“Vou dormir bem duas noites. O bom é que não senti nenhuma dor muscular grave. Então, não tenho nada pontual a ser tratado. É o corpo todo, o que quer dizer que eu estou saudável. Duas boas noites de sono e massagem e estou pronto. Eu me recupero muito rápido, então não estou preocupado com daqui a dois dias”, minimizou o pivô pela questão física.

O técnico do Spurs, Mitch Johnson, também comentou sobre os dois duros jogos, contra Pistons e Clippers, que o time enfrentou em noites seguidas.

“Foram duas partidas muito disputadas, então os jogadores estão cansados. Mas a resposta competitiva e o caráter que o grupo mostrou para tentar se unir e superar o cansaço mental, físico e emocional foram louváveis”, disse o treinador.

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA