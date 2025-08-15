Clubes esportivos brasileiros e os seus impactos nas comunidades

Os clubes esportivos no Brasil são sinônimo de times de futebol. Há muitos anos, ele tem ocupado o espaço como a modalidade esportiva mais popular do país, com um enorme impacto econômico e cultural dentro das comunidades. Muitas delas, inclusive, nasceram ou progrediram unicamente pela existência do esporte.

Com forte presença na vida cotidiana, sendo assunto recorrente em reuniões sociais e profissionais, ele possui forte impacto digital. Há, por exemplo, 1,2 milhões de seguidores apenas nas redes sociais da CBF, crescimento nos streaming e investimentos e contratações gigantes.

De fato, os clubes esportivos do futebol brasileiros possuem uma grande influência nas várias comunidades do país. Aprofunde-se mais sobre o tema a seguir!

Presença forte nas mídias sociais

Várias comunidades nasceram dentro das mídias sociais quando se olha para os clubes esportivos brasileiros. Elas podem ou não estar relacionadas com o esporte em si, ou com a imagem exclusiva de um único atleta. A própria CBF tem mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Alguns jogadores são estrelas por si só – e mesmo que atuem no cenário internacional, possuem forte impacto nos grupos digitais e no público brasileiro.

Isso, claro, movimenta o engajamento e os assuntos do momento nas mídias. Contudo, elas também trazem os próprios impactos negativos, através de discussões e até movimentos de ódio contra clubes adversários.

Cultura

Culturalmente, os clubes esportivos também impactam diversas comunidades cotidianas do Brasil. Não só pelo consumo das partidas, que é alto e cresceu ainda mais nos últimos anos com a popularidade dos streamings, mas pela paixão – e, em até alguns casos, fanatismo por parte dos torcedores de clubes.

As torcidas organizadas são ótimos exemplos de como o melhor e o pior pode ser encontrado dentro dessa reunião de torcedores em torno de algo em comum. Por um lado, os afiliados se reúnem em prol de algo em comum, podendo ajudar em causas solidárias e voluntárias, mesmo em ações públicas.

Em paralelo, já temos diversos relatos de violência extrema praticada pelas torcidas organizadas, além da invasão de propriedade privada, até mesmo dos próprios clubes que apoiam. O impacto esportivo dos clubes brasileiros não para apenas aí, uma vez que também estão diretamente ligados com um dos maiores eventos festivos do país, o Carnaval. Bons exemplos de escolas de samba com impacto vindo dos clubes esportivos são a Mancha Verde e a Gaviões da Fiel.

Outros esportes

Demais comunidades esportivas também acabam impactadas pelos clubes de futebol, tal qual o time de vôlei ou e-sports do Flamengo, por exemplo. Embora tenham menor visibilidade e agradem comunidades em nichos mais específicos, trazer o nome de grandes clubes de futebol acaba fornecendo grande peso para a atuação desses atletas dentro de suas próprias modalidades.

As comunidades são incrivelmente afetadas e influenciadas por grandes nomes de times menores, carregando a reputação que os clubes de futebol podem trazer consigo, mesmo que em uma categoria diferente.

Apostas esportivas

As casas de apostas online também acabaram interferindo nas comunidades, justamente através dos clubes esportivos do Brasil. Se aproveitando da imensa popularidade que o futebol tem no país, a chegada desses sites focou muitos de seus patrocínios em alguns dos principais times e em nomes fortes para divulgarem as suas marcas.

A união das duas potências foi um passo essencial para o impacto causado nas comunidades e na eficiência de demonstrar como o futebol pode ser facilmente encontrado como a principal categoria de apostas disponíveis.

Videogames

As comunidades gamers também já foram e ainda são altamente impactadas pelos clubes esportivos. Isso porque os títulos para a modalidade são muito populares no meio. Além disso, por muitos anos, dois títulos rivais disputaram o mercado: o FIFA e o PES.

Com o passar do tempo, começou a ficar mais difícil inovar dentro das atualizações anuais e dúvidas começaram a surgir: qual era a verdadeira necessidade de jogos anuais com preço cheio quando apenas DLCs poderiam entregar o mesmo desempenho apenas com as atualizações das temporadas?

Outros aspectos predominantes também se fizeram presentes, como a presença de clubes do mundo inteiro e o licenciamento de imagem de diversos jogadores – o que de certa forma também impactou nas vendas e como elas se comportam dentro das comunidades.

Talvez o maior impacto recente no meio tenha sido o encerramento da parceria FIFA e Electronic Arts em 2023, o que resultou no fim da linha que levava o mesmo nome. Isso causou grande polêmica dentro do mercado, uma vez que a empresa responsável por publicar os jogos, a EA, tirou todas as cópias digitais do mercado e desassociou-se completamente da marca. Deste modo, os jogos seguem disponíveis apenas para quem já tinha os títulos.

Comércio em geral

O comércio para os torcedores e o seu entorno também é um ponto que os clubes esportivos geram interferem. Economicamente falando, o impacto dos valores levantados pelos produtos oficiais é gigantesco – indo desde as camisas oficiais, até outros produtos derivados e personalizados, como agasalhos, garrafas, entre outros.

Há um grande apelo dentro da categoria, principalmente porque os times atualizam os seus uniformes com frequência. Assim, há grande necessidade de oferta e procura por versões novas por parte de seus torcedores.

Igualmente, as lojas oficiais se tornaram comuns, embora também seja possível encontrar os produtos online ou disponíveis em outras linhas famosas de artigos esportivos. A união com outras marcas patrocinadoras também expande o mercado de artigos relacionados aos clubes esportivos, como tênis, chuteiras e outros itens.

A exploração do comércio de artigos e serviços relacionados aos impactos dentro das comunidades também explora outros âmbitos, como a possibilidade de assinar planos de benefícios com o sócio-torcedor de cada time. Eles incluem descontos na compra de ingressos e até o recebimento de produtos exclusivos – ou mesmo descontos nesses artigos relacionados ao clube – criando, assim, um senso de pertencimento.