Big Brother Brasil 25: Fugir do paredão é a lei no programa

Nenhum dos participantes deseja estar no paredão, pois formar parte dele é estar um pé quase fora da casa, afinal de contas ele não tem ideia de sua popularidade ou impopularidade fora da casa. As eliminações no Big Brother Brasil através do paredão bbb é sem dúvida o momento mais tenso e esperado tanto para os participantes quanto para suas torcidas que aqui do lado de fora entregam tudo para manter seus favoritos por pelo menos por mais uma semana na casa mais famosa do Brasil.

Até o segundo paredão da nova temporada do reality show mais famoso e mais assistido do Brasil as eliminações eram dadas em dupla, tudo porque o programa este ano começou com a dinâmica de confinar duplas.

Por esse motivo as formações do paredão até o terceiro foram feito em duplas, ou seja, a indicação do paredão pela dupla de líderes era em dupla, a indicação da dupla de anjos a imunidade também era dada em duplas, os votos da casa também sempre direcionados a uma dupla, o contragolpe por parte de indicados ao paredão também era uma escolha feita sobre uma dupla, a possibilidade de escapar do paredão com a prova Bate Volta também era disputada por duplas e os votos do público para eliminação também era sobre uma dupla e não individual.

Nesta dinâmica de duplas, os primeiros eliminados do Big Brother Brasil 25 foram o casal Arleane e Marcelo, ambos de Manaus e casados. Arlene teve uma postura bastante tranquila e se viu sempre disposta a interagir de maneira saudável com todos os demais participantes, no entanto Marcelo se mostrou bastante conflitivo na primeira semana do jogo o que levou o casal a serem os primeiros eliminados da temporada.

Já nos a segunda eliminação em dupla da temporada tivemos a dupla formada por pai e filha, Edi e Raissa. A dupla que já havia enfrentado o primeiro paredão da temporada não conseguiu em uma semana recalcular rota o suficiente e acabou por cair de novo no paredão. A dupla que realmente se tornou um alvo na casa por sua postura forte de jogadores, não conseguiu participar de provas como as do anjo e líder, ficando realmente mais exposto a votos e as chances de cair no paredão. A diferença da primeira ida ao paredão a dupla de circences não conseguiu vencer a dupla formada pela atriz Vitória Strada e o arquiteto Mateus, se convertendo assim na segunda dupla eliminada da temporada.

No terceiro paredão da temporada rolou a primeira possibilidade de eliminar individualmente, apesar de que para os moradores da casa a formação do paredão ocorrer normalmente, neste paredão deu por fim a dinâmica de eliminação por duplas. Entre as possibilidades de votos estavam Daniele Hypólito, Diego Hypólito, Gracyanne Barbosa e Giovanna, com mais de 505 dos votos, a eliminada da semana foi a dupla Gracyanne Barbosa e a veterinária Giovanna. Gracyanne por sua vez ocupou por uns dias um quarto secreto e só retornou a casa através da dinâmicas de congelados.