Basquete é destaque em bet e NBA lidera entre campeonatos

Nos últimos anos, a NBA tem conquistado cada vez mais fãs ao redor do mundo. Com partidas de alta intensidade, jogadores talentosos e uma liga bem estruturada, o basquete também se consolida como um dos esportes mais apostados, ganhando relevância também no mercado de apostas esportivas.

Uma das formas de mostrar esse crescimento é usando os números da KTO, bet que divulga mês a mês informações sobre os principais esportes visados pelos apostadores brasileiros. No geral, o futebol ainda domina o mercado de apostas no Brasil, sendo responsável por mais de 80% do total de apostas em 2024.

Entretanto, o basquete tem mostrado um crescimento significativo e, em alguns meses, apresentou um aumento expressivo no volume de apostas. Em dezembro de 2024, por exemplo, a bola laranja representou pouco mais de 6% das apostas, um aumento de 41,77% em relação ao mês anterior.

Além do futebol, esportes como eFutebol, tênis e futebol americano também atraem apostadores na KTO. O eFutebol, por exemplo, representou 4,4% das apostas em dezembro. Já o tênis teve uma participação modesta, com 1,02% das apostas em novembro.

O basquete tem superado esses esportes em bets nos últimos meses. Em dezembro, ficou como a segunda modalidade mais apostada, consolidando-se como a principal opção para os apostadores que buscam alternativas ao futebol.

Dados mensais de bet em basquete

Os dados da KTO mostram um crescimento consistente do basquete na bet ao longo dos meses da temporada regular:

Setembro : representou quase 2% das apostas.

: representou quase 2% das apostas. Outubro : atingiu 2,5% das apostas.

: atingiu 2,5% das apostas. Novembro : saltou para 4,41%, com um aumento de 71,06% em relação ao mês anterior.

: saltou para 4,41%, com um aumento de 71,06% em relação ao mês anterior. Dezembro: chegou a pouco mais de 6% das apostas, com um crescimento de 41,77% em comparação com novembro.

Diferença entre NBA e pré-temporada

Um ponto interessante nos dados de outubro foi a diferença entre bets nos jogos da NBA e na pré-temporada. Enquanto a NBA registrou 7,65% das apostas em outros esportes, a pré-temporada teve apenas 3,8%. Esse dado mostra que os apostadores têm uma abordagem mais cautelosa antes do início da temporada oficial, mas aumentam suas apostas conforme a programação da NBA muda para os jogos válidos.

Dessa forma, a NBA se mantém como o principal campeonato para bet fora do futebol na KTO. Em todos os meses da temporada regular, a NBA liderou as apostas entre os esportes não relacionados ao futebol. Em dezembro, por exemplo, foi o campeonato mais apostado nessa categoria, com 22% das apostas.

Mercados de apostas favoritos no basquete

De acordo com os levantamentos da KTO, os mercados de apostas mais populares no basquete refletem a dinâmica do jogo e a busca por diferentes estratégias pelos apostadores. O mercado de Vencedor, chamado de moneyline nos EUA, segue como a escolha mais comum, onde os jogadores apostam no time que ganhará a partida.

Outro mercado popular é o Total de Pontos, que permite apostar se a pontuação combinada de ambas as equipes ficará acima ou abaixo de um valor pré-definido. Além disso, o Handicap é bastante utilizado, especialmente quando há uma equipe favorita, equilibrando as chances entre os times e oferecendo melhores odds para os apostadores. Essas opções garantem maior diversidade e engajamento na modalidade.

Todos os dados servem para demonstrar como o basquete se consolidou como um dos esportes mais relevantes para apostas na KTO. Embora o futebol continue dominando, a NBA tem mostrado um crescimento expressivo, especialmente durante sua temporada regular.

A tendência de alta mês a mês indica que os apostadores estão cada vez mais confiantes em fazer bets relacionadas ao basquete, tornando essa modalidade uma excelente opção para quem busca diversificação nas apostas esportivas.

