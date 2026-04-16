Assistir Norbit, disponível agora e com Eddie Murphy em três personagens diferentes

Entenda

Assistir Norbit Fonte: Reprodução

Norbit assistir de graça é completamente possível pelo Mercado Play, a plataforma de streaming do Mercado Livre tem o filme disponível sem custo, acessível com o mesmo login da conta do e-commerce. Para quem quer uma noite de comédia sem peso, é uma boa pedida: Eddie Murphy em três personagens completamente diferentes, numa das suas apostas mais absolutas no humor físico e de exagero.

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Eddie Murphy e a tradição do personagem múltiplo

Norbit (2007) não foi a primeira vez que Eddie Murphy interpretou múltiplos personagens no mesmo filme. Antes, já havia feito o mesmo em Nutty Professor (1996) e sua sequência (2000), onde interpretou nada menos que sete personagens diferentes da família Klump. Essa é uma tradição que remonta aos grandes comediantes do cinema clássico, de Peter Sellers em Dr. Fantástico a Alec Guinness em Kind Hearts and Coronets.

O que diferencia Murphy nesse formato é a fisicalidade. Cada personagem que ele cria tem não apenas uma voz diferente, mas uma postura, um ritmo de movimento e uma forma de ocupar o espaço completamente próprios. É um trabalho de composição que raramente recebe o crédito que merece porque o resultado final é tão entretenimento leve que a técnica por baixo passa despercebida.

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Os três personagens em Norbit

Norbit: o protagonista, tímido e gentil, criado num orfanato e incapaz de dizer não. Murphy usa uma postura encolhida e uma voz mais suave para criar o contraste com os outros dois personagens, Norbit é o menor de todos, em energia e em espaço.

Rasputia: a esposa de Norbit, que ocupa o espaço oposto em todos os sentidos. Murphy usa próteses e um processo de maquiagem longo para construir a personagem fisicamente, e complementa com uma voz mais alta, uma postura expansiva e um ritmo de fala que não deixa espaço para ninguém mais na cena.

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Mr. Wong: o dono do orfanato chinês onde Norbit cresceu. É o personagem mais controverso dos três, por envolver estereótipos que foram muito mais criticados na época do que o restante do filme. Em retrospecto, é a escolha criativa menos envelhecida do trio.

O contexto do lançamento

Norbit foi lançado em fevereiro de 2007, poucos dias antes do Oscar. Eddie Murphy estava indicado ao prêmio de Melhor Ator Coadjuvante por Dreamgirls e era considerado favorito por muitos analistas. O lançamento de Norbit na mesma janela gerou uma narrativa, jamais comprovada, de que o filme teria prejudicado as chances de Murphy na cerimônia.

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Murphy não levou o Oscar naquele ano (Alan Arkin ganhou por Pequena Miss Sunshine). A relação de causa e efeito é especulação pura, mas a história virou parte do folclore do filme.

Entretenimento acessível: uma mudança estrutural no consumo cultural

O crescimento das plataformas de streaming gratuito no Brasil representa uma mudança estrutural no acesso ao entretenimento. Por anos, a qualidade de conteúdo audiovisual, filmes, séries e documentários de nível internacional, esteve condicionada à capacidade financeira de manter assinaturas mensais. Esse modelo excluía uma parcela significativa da população.

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O surgimento e consolidação de plataformas no modelo AVOD (gratuitas com publicidade) não é uma solução perfeita, os anúncios existem, o catálogo é mais limitado que os serviços pagos premium, e nem todo título está disponível. Mas representa um passo real em direção à democratização do acesso. Para milhões de brasileiros que nunca assinariam um serviço pago, elas representam a primeira oportunidade de acessar conteúdo de qualidade de forma legal e sem custos.

Consumo cultural consciente: qualidade além do volume

O crescimento acelerado do catálogo de streaming nos últimos anos criou uma abundância que tem um efeito paradoxal: quanto mais opções, mais difícil é escolher bem. A resposta mais comum é deixar o algoritmo decidir, e o algoritmo, por natureza, favorece o familiar e o popular sobre o descoberto e o específico.

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Desenvolver uma prática de curadoria própria, uma lista pessoal de critérios sobre o que vale o tempo de telha, é uma das formas mais eficazes de melhorar a qualidade da experiência de entretenimento. Isso não significa ser seletivo a ponto de nunca assistir algo levemente, mas significa ter clareza sobre quando você quer entretenimento leve e quando quer algo que vai ficar na memória.

Os melhores títulos de qualquer gênero costumam funcionar nos dois registros: entretêm enquanto estão passando e ficam na cabeça depois que terminam. Identificar quais títulos têm essa dupla função é um exercício que, com prática, se torna cada vez mais preciso.

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Essa mudança tem implicações que vão além do número de usuários ativos em qualquer plataforma. Ela contribui para reduzir a pirataria, para criar um mercado de publicidade digital mais maduro e, em última análise, para construir um ecossistema de entretenimento mais diverso e mais includente.

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Escrito por:

Co-fundador do site, acompanha NBA desde 1989. De Uberaba-MG.

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