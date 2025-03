Apostas esportivas: a ascensão dos palpites na NBA e basquete no Brasil

Dados do Ibope Repucom, grande instituição de pesquisa em marketing esportivo, mostram que a quantidade de brasileiros com alto interesse pelo basquete cresceu de 28,3 para 31,2 milhões em 2024. Outras pesquisas poderiam acrescentar dados ainda mais impactantes aqui, mas o fato é que o basquete e a NBA estão em pleno crescimento no Brasil.

E, junto a eles, as apostas esportivas também são um dos fenômenos mais importantes, se não o mais importante, dessa década no país. Dessa maneira, com o basquete como uma das modalidades mais famosas no Brasil, logicamente, os palpites NBA e em outras ligas só poderiam crescer. E é isso que está acontecendo. Vamos discutir melhor este tema logo abaixo.

O que moveu a ascensão das apostas esportivas no Brasil?

Antes de relacionar o basquete, NBA e as apostas esportivas, cabe entender melhor o cenário das bets isoladamente. Em suma, é a relação dessa atividade com a regulamentação que nos ajuda a analisar a sua ascensão.

Publicidade

Desde 2025, os únicos sites de apostas permitidos no Brasil são aqueles com domínio bet.br. Os demais são excluídos ou permanecem tentando operar e encontrar atalhos fora da lei. Entretanto, mesmo com a exclusão de milhares de empresas com essa regulamentação, o mercado continuou em crescimento.

Pesquisas mostraram que o domínio “bet.br” foi o segundo mais acessado no país em janeiro de 2025, indicando um alto volume de apostas. Além disso, os vários patrocínios em esportes continuaram, a um ponto em que todos os grandes clubes de futebol do país (e alguns da NBB) têm relações diretas com as bets.

Publicidade

Como efeito secundário, os sites dedicados aos temas de apostas esportivas, incluindo palpites NBA, cresceram. Um bom exemplo é o Site Vai Apostar, lançado em 2025, em pleno cenário regulamentação, que apresenta dicas de apostas em basquete e também avalia cada uma das grandes plataformas do país, buscando encontrar os pontos positivos e negativos delas.

Em suma, desde a legalização, em 2018, que já permitia que sites estrangeiros operassem no país, o crescimento das casas de apostas foi muito grande. Em 2020, na pandemia, ele tomou proporções ainda maiores. A regulamentação, que iniciou no final de 2023 e se concretizou em 2025, apenas deu o último aval para o sucesso das bets.

Publicidade

Os palpites na NBA e basquete são parte importante desse fenômeno

O interesse dos brasileiros por jogos da NBA e também por outras competições, como a recente participação do basquete masculino nas Olimpíadas, é evidente. Segundo pesquisa do ENV Media, 28% dos brasileiros apostadores fazem palpites no esporte.

O mesmo estudo, referenciando outra pesquisa de uma casa de apostas famosa no Brasil, mostra que o basquete é uma das categorias que mais cresce nos palpites esportivos. Assim como no futebol, a tendência é que esses mercados tão próximos entre si (esportes e apostas) apenas se aproximem. É uma questão de tempo.

Publicidade

Por fim, a NBB ainda tem um grande espaço no mercado, sendo alvo de quase metade daqueles que fazem apostas no Brasil. Vale observar que essa liga também está em crescimento no país, e isso não deve parar tão cedo.

Os tipos e oportunidades de apostas na NBA e basquete

As apostas esportivas em basquete são uma das categorias mais populares, portanto, há muitos mercados disponíveis nas plataformas do Brasil. Em geral, você pode explorar diferentes estatísticas das partidas, como:

Publicidade

NBA resultados — você pode apostar em Boston Celtics vs Lakers, seja nas vitórias de um dos dois ou em empate.

Total de pontos — Em jogos da NBA, NBB e outras competições, hoje há vários mercados de total de pontos. Você pode fazer palpites se eles ultrapassarão 111, 220, ou outros valores.

Estatísticas de jogadores — seja quem marca primeiro, quem dá assistência ou quem mais pontua.

Apostas ao vivo, número de cestas de 3 pontos, perdas de posse de bola, roubadas de bola, total de lances livres, etc.

Caso queira ir além e sair de mercados mais competitivos como da NBA, outras ligas também geralmente estão disponíveis. Euroliga, NCAA, Bélgica, Liga Chilena, Chinesa e muitas outras podem ser boas oportunidades para surpreender os sites com seu conhecimento sobre basquete.

Os palpites na NBA continuarão crescendo: será que vale a pena?

As apostas esportivas são um universo muito sedutor, e em forma de entretenimento, são excelentes formas de aproveitar e realimentar a sua paixão por basquete. Com o crescimento intenso que elas devem ter nos próximos anos, seguido por um momento de platô depois disso, você verá cada vez mais pessoas apostando a sua volta.

Publicidade

Mas, será que vale a pena apostar? Não existe só uma resposta. Comece analisando o seu perfil, com o que pode gastar, e entenda que as perdas são muito frequentes nesse mundo. Caso não se sinta seguro em relação a suas emoções, gastos ou habilidades, comece bem aos poucos, ou então fique somente como espectador desse grande espetáculo. Assim, você estará sempre ganhando.