Antigo jogador da NBA pede troca de Tyler Herro para o Bucks

A estreia de Tyler Herro na temporada de 2025/26 da NBA se aproxima, mas alguns ainda especulam uma possível troca que o tire do Miami Heat. Para o ex-jogador Jeff Teague, o ala-armador poderia ser negociado para o Milwaukee Bucks. Com uma lesão no tornozelo esquerdo, o craque segue sendo desfalque no começo de campanha.

Em seu podcast, Teague elogiou o desempenho do Heat neste início de temporada, mesmo sem seu melhor jogador ofensivo. Então, em sua opinião, a franquia da Flórida deveria negociá-lo com Milwaukee.

“Cara, acho que eles vão envolver Tyler Herro em uma troca”, começou o ex-jogador da NBA. “A verdade é que a equipe de Erik Spoesltra tem jogado bem sem ele. Eu diria que não seria absurdo que eles o trocassem. Sei lá, Milwaukee adoraria obtê-lo com seu atual elenco. Pegue o Bobby Portis e mais alguma coisa. Aliás, isso facilita a extensão do Norman Powell também. Não é absurdo”.

De fato, Miami tem tido sucesso no começo da temporada. A equipe tem, sobretudo, jogado em um ritmo diferente dos últimos anos, focando mais na transição e sendo uma dos times de maior ritmo da NBA pela primeira vez em muitos anos.

Ou seja, liderando a liga em pace, Miami tem o terceiro ataque que mais produz pontos e também está no top-10 em termos de eficiência defensiva. A equipe venceu nove partidas em 15 confrontos e está na quinta posição da Conferência Leste.

A equipe tem sido liderada por Norman Powell no perímetro, mas espera o retorno do camisa 14 para melhorar ainda mais o ataque. Por outro lado, há dúvida sobre o encaixe de Tyler Herro no novo sistema de jogo do técnico Erik Spoelstra.

Em geral, o Heat tem tido uma abordagem otimista em relação a isso, com entrevistas dos jogadores e também de Spoelstra dizendo que o retorno do camisa 14 não será um problema.

Enquanto isso, a expectativa cresce. De acordo com Shams Charania, da ESPN, a volta da jovem estrela pode acontecer na próxima semana.

“O que escuto é que a estreia de Tyler Herro deve ocorrer na próxima semana. Parece que a primeira possibilidade para isso, é o duelo com o Dallas Mavericks na próxima segunda-feira (24). Seu potencial como pontuador e capacidade de arremesso de três é algo que Miami quer ter de volta”, afirmou o jornalista.

Por fim, o Bucks tem tido grande contribuição de nomes como Ryan Rollins e AJ Green. Mas apesar disso, a falta de outros astros além de Giannis Antetokounmpo mantém a franquia no centro de rumores de troca.

