A dois meses do início da temporada, Oklahoma City é o favorito na NBA

O atual campeão nacional, o Oklahoma City Thunder, sai na frente nas apostas, não apenas para dominar a Conferência Oeste, como favorito para levar mais uma vez o título da NBA. De fato, o Cinco do Thunder mais uma vez chega muito forte e determinado a conseguir o bicampeonato.

Por outro lado, na Conferência Leste a disputa parece mais em aberto. Com a lesão de Jayson Tatum, o Boston Celtics aparentemente tem em mente um “soft rebuild”, deixando as coisas bem mais equilibradas.

Fãs da NBA – considerada a liga mais importante do basquete mundial – estão ansiosos pelo início de mais uma temporada do milionário torneio, o que acontecerá apenas em meados de outubro. Mas nas casas de apostas os palpites sobre quem conquistará o posto mais alto já estão a pleno vapor.

CALENDÁRIO

A temporada regular de 2025/2026 começará oficialmente no dia 21 de outubro. Antes, de 2 a 10 do mesmo mês, ocorrerá a pré-temporada, prevista para acontecer em Abu Dhabi, Melbourne e Macau.

A competição seguirá até o dia 12 de abril do ano que vem, certamente com muitos embates emocionantes. Os 30 times da liga são divididos em duas conferências – 29 dos Estados Unidos e uma do Canadá, o Toronto Raptors -, cada uma com 15 equipes.

Os seis melhores de cada conferência avançam diretamente aos playoffs. Por outro lado, os que ficarem entre a 7ª e 10ª colocação disputam um torneio play-in para buscar as duas últimas vagas para a pós-temporada.

Atualmente, cada equipe da NBA disputa 82 jogos na temporada regular, 41 em casa e o mesmo total como visitantes. Nos playoffs os times se enfrentam em uma série de jogos e ao final os vencedores das conferências Leste e Oeste duelam pelo topo da competição. Na última temporada o Okhaloma bateu o Indiana Pacers por 4 x 3 nas NBA Finals.

Veja abaixo os principais favoritos ao título da próxima temporada na casa de apostas Bet 365, o maior bookmaker do mundo e que transmitirá em seu ótimo streaming vários dos confrontos do mais importante torneio de basquete do planeta.

COTAÇÕES

Na Bet 365 o Oklahoma é o franco-favorito ao bicampeonato. A franquia está com cotação de momento de 3.40 nesta casa de apostas para permanecer no topo da NBA.

Bem atrás dos atuais campeões na preferência dos apostadores está a equipe do Cleveland Cavaliers, com odds de 9.00, empatada com o Houston Rockets.

O New York Knicks está sendo cotado a 10.00 neste bookmaker e os Lakers a 15.00, mesma cotação do Minnesota Timberwolves e do Orlando Magics.

Maior campeão da história da NBA, com 18 taças – uma a mais que seu maior rival, os Lakers – o Boston Celtics tem uma cotação de momento de 17.00. A séria lesão de Jayson Tatum parece ter nivelado esta poderosa franquia a seus concorrentes, pelo menos na avaliação dos apostadores.

TIPOS DE APOSTAS

Além de apostar na Linha do Jogo – apontando quem será o vitorioso em um confronto – o cliente de uma casas de apostas também pode optar por um lance pelo Handicap, no qual pode indicar uma margem mínima para o triunfo.

Estatísticas individuais dos atletas também têm como ser um item para apostas. Enfim, são várias as opções para quem ama a NBA e quer, quem sabe, tornar sua paixão lucrativa.

Concluindo, destacamos que todas as cotações presentes neste texto são referentes ao dia de elaboração da matéria, mas podem sofrer alterações até o início da temporada regular da NBA.