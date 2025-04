Splash Borthers Podcast – Lakers perto de cair nos playoffs da NBA

Você já ouviu a nova edição do podcast parceiro Splash Brothers?

No episódio desta semana, os Splash Brothers Guilherme Taniguchi e Leonardo Paglioni falam sobre o andamento das séries de playoffs da NBA, com destaque para a iminente eliminação do Los Angeles Lakers.

No Leste, os favoritos Cleveland Cavaliers e Boston Celtics avançaram às semifinais. O líder da conferência amassou e varreu o Miami Heat. Já o atual campeão da NBA fez 4 a 1 no Orlando Magic. Outro classificado é o Indiana Pacers, que despachou o Milwaukee Bucks após cinco jogos. Uma das semifinais, portanto, está definida: Cavs x Pacers.

Publicidade

Ainda no Leste, New York Knicks e Detroit Pistons fazem uma série equilibrada. Até o momento, os novaiorquinos vencem o confronto por 3 a 2. Mas, o Pistons vai com tudo no jogo 6, diante de sua torcida, para se manter vivo.

No Oeste, por sua vez, o Oklahoma City foi o único com vida fácil. Afinal, o time de melhor campanha da temporada varreu o Memphis Grizzlies. Assim, as outras séries da conferência estão em andamento.

O Golden State Warriors precisa de mais um triunfo para eliminar o Houston Rockets. O Denver Nuggets está na mesma situação, mas diante do Los Angeles Clippers. Outro que está perto das semifinais é o Minnesota Timberolves, que está a um triunfo de eliminar o Lakers dos playoffs da NBA.

Publicidade

Portanto, confira o episódio 276 do podcast Splash Brothers, com a análise sobre os playoffs da NBA e a provável eliminação do Lakers.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA