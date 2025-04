Onde assistir NBA: Rockets x Warriors – Jogo 4

Saiba onde assistir ao Jogo 3 entre Houston Rockets x Golden State Warriors, válido pelos playoffs da NBA, neste sábado (26). As equipes se enfrentam no Chase Center, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Então, o Jumper Brasil informa onde assistir ao Jogo 3 dos playoffs da NBA entre Rockets x Warriors, quintetos prováveis e seus elencos.

Confrontos da série

20/04: Warriors 95 x 85 Rockets

23/04: Warriors 94 x 109 Rockets

26/04: Rockets x Warriors

28/04: Rockets x Warriors

30/04: Warriors x Rockets

02/05: Rockets x Warriors*

04/05: Warriors x Rockets*

* Se necessário

Houston Rockets (1-1)

Pos Jogador Altura Idade G Fred VanVleet 1,83 30 G Jalen Green 1,93 22 G Amen Thompson 2,01 21 G Reed Sheppard 1,88 20 G Jeenathan Williams (tw) 1,90 26 G Aaron Holiday 1,88 22 F Dillon Brooks 1,98 28 F Tari Eason 2,03 23 F Jae’Sean Tate 1,93 28 F Cam Whitmore 2,01 20 F Jack McVeigh (tw) 2,08 28 F Jabari Smith Jr. 2,11 21 F Jeff Green 2,03 38 C Alperen Sengun 2,11 22 C Steven Adams 2,11 31 C Jock Landale 2,11 28 C N’Faly Dante (tw) 2,13 24

O Rockets se recuperou após sair perdendo na série diante do Warriors. Assim, no segundo jogo em casa, o time texano melhorou no ataque e viu Jalen Green brilhar com 38 pontos. Agora, fora de casa, a equipe tem a missão de tentar virar o placar do duelo de playoffs. Desse modo, o Rockers retomaria a vantagem no mando de quadra. A princípio, o técnico Ime Udoka conta com os principais jogadores à disposição.

Time titular: Fred VanVleet, Jalen Green, Dillon Brooks, Amen Thompson e Alperen Sengun

Golden State Warriors (1-1)

Pos Jogador Altura Idade G Stephen Curry 1,88 36 G Yuri Collins 1,83 22 G Brandin Podziemski 1,93 21 G Buddy Hield 1,93 31 G Gary Payton II 1,88 31 G Taran Armstrong (tw) 1,98 22 G Pat Spencer (tw) 1,91 28 F Jimmy Butler 2,01 34 F Moses Moody 1,96 22 F Gui Santos 1,98 22 F Draymond Green 1,98 34 F Jonathan Kuminga 2,01 21 F Kevin Knox 2,01 24 C Trayce Jackson-Davis 2,06 24 C Kevon Looney 2,06 28 C Quinten Post (tw) 2,13 24

O Warriors tropeçou no Jogo 2 diante do Warriors. Com a lesão de Jimmy Butler no glúteo, o time de San Francisco não conseguiu encaixar no ataque e foi dominado pelo adversário. Desse modo, permitiu o empate na série. Em casa, a franquia tenta se recuperar para voltar à liderança no duelo. Além disso, Butler é dúvida para o duelo. Assim, com a possível ausência do camisa 10, o jovem Jonathan Kuminga deverá aparecer no quinteto titular.

Time titular: Stephen Curry, Brandin Podziemski, Moses Moody, Jonathan Kuminga e Draymond Green

Informações da partida

Onde assistir: ESPN 2 e Disney+

Data: 26/04/2025

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Chase Center, San Francisco

