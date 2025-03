O dia em que Michael Jordan avisou que faria 65 arremessos contra o Heat

Michael Jordan já usou seu volume de arremessos ameaçar seus companheiros contra o Miami Heat. O fato aconteceu na primeira rodada dos playoffs de 1992. Após a série chegar ao Jogo 3 e avançar para a Flórida, o camisa 23 do Chicago Bulls deu um aviso a Scottie Pippen e Horace Grant.

A ameaça era essa: Grant e Pippen poderiam sair em Miami antes do jogo. No entanto, se não jogassem bem no duelo fora de casa, Jordan faria 65 arremessos na partida.

“Se vocês quiserem sair essa noite, vão em frente. Mas, se não conseguirem jogar bem amanhã, eu vou arremessar essa porra 65 vezes”, ameaçou Michael Jordan.

Publicidade

O aviso de Jordan considerou o histórico do jogos contra o Heat. Naquela época, era comum que jogadores aproveitassem a ida a Miami para curtir a vida noturna da cidade. Em outros momentos, afinal, eles não conseguiam, devido às agendas lotadas.

Ninguém sabe se Pippen e Grant saíram a naquela noite. No entanto, Jordan tentou 65 arremessos. Seus companheiros jogaram 45 e 42 minutos, respectivamente. O camisa 33, enquanto isso, marcou 31 pontos para ajudar o Bulls a vencer o Heat por 119 a 114 e abrir 3 a 0 na série.

Publicidade

Michael Jordan, por fim, tentou 30 arremessos na noite contra o Heat. Desses, ele converteu 20 e terminou o jogo com 56 pontos, cinco rebotes, cinco assistências, quatro roubos e dois tocos. Assim, tendo uma das grandes atuações de sua carreira de playoffs na NBA.

Leia mais!

Como naquela época a primeira rodada terminava em três jogos, a série contra o Heat acabou. Depois, o Bulls passou por New York Knicks e Cleveland Cavaliers, até enfrentar o Portland Trail Blazers nas finais de 1992. A série terminou com o segundo título de Chicago e de Michael Jordan.

Publicidade

Jordan, aliás, colecionou “ameaças” aos seus companheiros ao longo de sua vitoriosa carreira. Na temporada anterior, em busca do seu primeiro título, ele alertou Pippen e Grant que eles não poderiam passar para Bill Cartwright nos minutos finais do jogo. Segundo Sam Smith, veterano redator da NBA, eles não receberiam a bola se fizessem isso.

A ameaça acontecia por um rancor de Michael Jordan com o pivô. Afinal, Cartwright fez parte da troca que tirou Charles Oakley do Bulls. No entanto, ele parou de fazer isso ao longo dos anos, conquistando três títulos com o ex-jogador.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA