O Jumper Brasil dá prosseguimento à série diária “NBA Draft 2025: As necessidades de cada time”, desta vez com o Phoenix Suns. Afinal, a equipe do Arizona terá as escolhas 10 e 29 no recrutamento deste ano.

Dono da maior folha salarial da NBA, o Suns protagonizou um fiasco em 2024/25. Com três All-Stars no elenco e um técnico campeão da liga (Mike Budenholzer), o time de Phoenix fez uma campanha pífia. Terminou apenas no 11º lugar do Oeste, ou seja, não chegou à pós-temporada.

A recente troca de Kevin Durant é uma das várias mudanças do Suns para a próxima temporada. Começou com a contratação do técnico estreante Jordan Ott para o lugar de Budenholzer. Aliás, o quarto treinador da gestão de Mat Ishbia em dois anos. A franquia também mudou de GM, com Brian Gregory assumindo o cargo que era de James Jones. Ott e Gregory, assim como o proprietário do Suns, têm laços com a Universidade de Michigan State.

Ishbia comprou a franquia em 2023 com o discurso de montar um time forte para brigar pelo título. Investiu nas trocas por Durant e Bradley Beal, trouxe treinadores renomados. Além disso, comprometeu a folha salarial e os ativos de Draft da equipe. Em quadra, o projeto deu errado.

Agora, Ishbia foi obrigado a mudar a rota. O foco passou a ser reformular o elenco em torno de Devin Booker. Inclusive, o craque foi consultado no processo de contratação do novo técnico. Mas, o pensamento de ter um time competitivo, capaz de brigar pelo título, não sai da cabeça de Ishbia. Portanto, nada de tank.

NBA Draft 2025: As necessidades do Phoenix Suns

Elenco para a próxima temporada (oito atletas com contratos garantidos)

PG: Devin Booker (28 anos, US$53,1 milhões)

SG: Jalen Green (23 anos, US$33,3 milhões) / Bradley Beal (32 anos, US$53,7 milhões) / Grayson Allen (29 anos, US$16,9 milhões)

SF: Dillon Brooks (29 anos, US$21,1 milhões) / Royce O’Neale (32 anos, US$10,1 milhões) / Ryan Dunn (22 anos, US$2,6 milhões)

PF:

C: Oso Ighodaro (22 anos, US$1,9 milhão)

Média de idade: 27,1 anos

Folha salarial: US$192,7 milhões

Agentes livres: Tyus Jones (PG, 29 anos, irrestrito), Monte Morris (30 anos, irrestrito), Mason Plumlee (C, 35 anos, irrestrito), Damion Lee (SG, 32 anos, irrestrito), Bol Bol (PF, 25 anos, irrestrito), Collin Gillespie (PG, 26 anos, restrito), TyTy Washington (PG, 23 anos, restrito), Jalen Bridges (SF, 24 anos, restrito)

Team option: Vasilije Micic (PG, 31 anos, US$8,1 milhões)

Contratos não garantidos: Cody Martin (SG/SF, 29 anos, US$8,7 milhões), Nick Richards (C, 27 anos, US$5 milhões)

Exceções salariais: apenas o valor mínimo para veteranos (US$2,4 milhões), já que o time está no segundo nível de multas (second apron)

Posições carentes: PG, PF, C

Necessidades da equipe

Sair do second apron. Um bom início para isso seria não exercer a opção sobre o contrato de Vasilije Micic e abrir mão do vínculo não garantido de Cody Martin.

Livrar-se de Beal. Dono do pior custo-benefício da NBA. Além do salário elevado, o ala-armador tem uma cláusula de veto de troca. Em suma, uma missão quase impossível negociá-lo com outra equipe. Em último caso, o Suns faz um acordo de buyout* com Beal.

Melhorar a defesa e a energia em quadra. Em 2024/25, o Suns teve a quarta pior defesa da liga. Nitidamente, o time não se comunicava bem e era preguiçoso nesse lado da quadra. O dono da franquia já avisou que a ideia é montar um time competitivo, que jogue duro e tenha uma defesa forte.

Um pivô confiável. Na última temporada, o Suns teve Jusuf Nurkic, Mason Plumlee e Nick Richards na posição, além do jovem Oso Ighodaro. Nenhum deles agradou. O bósnio brigou com Budenholzer e foi trocado. Plumlee é agente livre e não deverá renovar. Já Richards não tem contrato garantido para 2025/26. Resta, então, apenas Ighodaro.

Um armador de ofício para vir do banco de reservas. A princípio, Booker será o dono da posição na próxima temporada. Hoje, o Suns não tem um armador sob contrato.

Escolhas do Suns no NBA Draft 2025: 10, 29, 52

Nomes mais indicados

* Pick 10

Khaman Maluach (C, Duke, freshman): o sul-sudanês talvez seja o melhor protetor de aro da classe. Maluach é um pivô móvel e fisicamente está pronto para encarar a NBA. Além disso, é uma ameaça como espaçador vertical.

Colin Murray-Boyles (PF/C, South Carolina, sophomore): canhoto e um dos defensores mais físicos e versáteis da classe, ele demonstra altruísmo em quadra e talento para criar para os companheiros. Apesar de não ser muito alto para as posições 4 e 5, Murray-Boyles compensa com energia, agilidade, força física e elevado QI de basquete. Também sabe colocar a bola no chão e achar o melhor momento para atacar a cesta (ótimo finalizador). No entanto, quase não arremessa de longa distância. Desse modo, o cenário ideal para ele é atuar ao lado de um big que espaça a quadra.

Carter Bryant (SF/PF, Arizona, freshman): o combo forward tem as ferramentas necessárias para se encaixar em qualquer equipe. Afinal, Bryant possui força física, mobilidade, versatilidade defensiva e um arremesso consistente do perímetro. Além disso, mostra potencial como passador. Em suma, ele tem as ferramentas para ser um 3-and-D sólido na NBA.

Kasparas Jakucionis (PG/SG, Illinois, freshman): o lituano é um armador versátil, habilidoso e com elevado QI de basquete. Jakucionis é capaz de pontuar nos três níveis, ao mesmo tempo que acha ótimos passes para os companheiros. Enfim, consegue ser útil com ou sem a bola nas mãos.

Derik Queen (C, Maryland, freshman): pivô muito forte fisicamente que tem um jogo ofensivo apurado perto da cesta e um excelente trabalho de pés. Queen, aliás, talvez seja o big mais habilidoso da classe. Ele ainda consegue criar o próprio arremesso de frente para a cesta. Por fim, mostra uma capacidade acima da média como passador.

* Pick 29

Walter Clayton (PG, Florida, senior): campeão universitário na última temporada, o armador é um arremessador de elite (média e longa distâncias). Além de criar o próprio arremesso, Clayton se movimenta bem em quadra e é útil fora da bola. Por fim, trata-se de um jogador de personalidade, que busca o protagonismo nos momentos decisivos. Assim, é o mais clutch da classe deste ano.

Maxime Raynaud (C, Stanford, senior): um dos pivôs mais habilidosos da classe, Raynaud é um excelente finalizador. Ele também chama a atenção pela capacidade de espaçar a quadra. Desse modo, pode ser usado como stretch five. No entanto, o francês deixa a desejar como defensor. Por isso, o cenário ideal para ele é atuar ao lado de um ótimo protetor de aro.

Ryan Kalkbrenner (C, Creighton, senior): um dos melhores protetores de aro deste recrutamento, Kalkbrenner é eficiente na drop coverage (cobertura feita pelo jogador que está na defesa do screener e sai para marcar o ballhandler) . Também chama a atenção como finalizador ao redor da cesta. Aliás, ele é um ótimo rim runner. Pontuador muito eficiente no pick-and-roll e em post-ups.

Buyout

Uma das formas de encerrar o vínculo entre jogador e franquia. Nessa situação, quando há interesse mútuo em rescindir o contrato, as partes chegam a um acordo sobre os salários que ainda faltam ser pagos. O jogador abre mão de parte do que teria direito a receber e, em troca, fica livre para assinar com outro time. Costuma acontecer com atletas que, por diversos motivos, acabam ficando sem papel na equipe e desejam buscar uma nova oportunidade na NBA. Normalmente ocorre com jogadores durante o último ano de contrato, Afinal, nesse caso, é mais fácil chegar a um acordo financeiro.

