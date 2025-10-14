Como era a NBA quando Magic Johnson e Larry Bird estrearam?

1/10 Magic Johnson e Larry Bird estrearam na NBA no dia 12 de outubro de 1979. Como era a liga naquela época? Quando eles estrearam, a liga não era nada parecida com o que existe na atualidade. Hoje, nós vamos mostrar tudo. Clique nas setas para ver. Foto: Reprodução / Instagram

2/10 OUTROS NOMES - Além do campeão e vice daquela temporada, outras franquias possuíam nomes diferentes, pois estavam em outras cidades. Utah Jazz (foto). New Orleans Jazz. Sacramento Kings? Não, era Kansas City Kings. E o Clippers? Era de San Diego Foto: Reprodução / X

3/10 O MVP DA LIGA - Naquele 12 de outubro de 1979 não havia jogador com maior destaque que Moses Malone (foto, já pelo Philadelphia 76ers). O pivô do Houston Rockets foi eleito o MVP da temporada anterior, com média de 24.8 pontos, 17.6 rebotes e 1.9 toco. Foto: Reprodução / X

4/10 KAREEN ABDUL-JABBAR ERA PROTAGONISTA DO LAKERS - Moses Malone até poderia ser o principal jogador no momento, mas em termos de carreira, perdia para Kareen Abdul-Jabbar. O pivô jogava no Los Angeles Lakers e possuía as seguintes honrarias: campeão e MVP das finais de 1970/71 pelo Bucks, e cinco vezes MVP da liga em 1971, 1972, 1974, 1976 e 1977. Nada mal hein? Foto: Reprodução / X

5/10 MVP DAS FINAIS - Para ser campeão, Seattle Supersonics precisou muito de Dennis Johnson. O armador teve média de 22,6 pontos e seis assistências por jogo. Foto: Reprodução / X

6/10 O CAMPEÃO DA NBA - Décadas antes de mudar para Oklahoma, o Seattle Supersonics era uma franquia forte no final dos anos 1970. Quando os dois craques estrearam, o Supersonics era o campeão da NBA. Na temporada 1978/79, a equipe de Seattle derrotou o Washington Bullets (atual Washington Wizards) por 4 x 1. Foto: Reprodução / X

7/10 TIMES QUE NÃO EXISTIAM - Se você é torcedor do Miami Heat (foto), Minnesota Timberwolves, Toronto Raptors, New Orleans Hornets, Orlando Magic e Dallas Mavericks e quer procurar pelo seu time na tabela daquela edição, não vai achar. Isso porque as franquias não existiam no período. Na época só jogavam 22 times e não 30, como é hoje. Foto: Reprodução / X

8/10 O ADOLESCENTE MICHAEL JORDAN - Naquele noite de estreia de Bird e Magic, uma futura lenda acompanhava as partidas: Michael Jordan. Ele tinha apenas 16 anos e já jogava basquete, sendo estrela da equipe colegial. Foto: Reprodução / X

9/10 O PRIMEIRO JOGO DE MAGIC - A estreia de Magic Johnson foi contra o San Diego Clippers e teve uma atuação de destaque. O armador jogou 41 minutos, marcando 26 pontos e distribuindo quatro assistências para os companheiros. Magic Johnson conquistou o seu primeiro título na NBA nesta mesma temporada (1979/80) e repetiu o feito em 1982, 1985, 1987 e 1988. Além disso foi eleito MVP em três ocasiões, 12 seleções para o All-Star, dez vezes para o All-NBA, Dream Team de 1992 e Hall da Fama. Foto: Reprodução / X