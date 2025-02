Expulso, Anthony Edwards encara suspensão na NBA

Astro do Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards deve sofrer suspensão por conta do excesso faltas técnicas (16) na NBA. Ele teve duas na derrota do Timberwolves para o Los Angeles Lakers na noite de quinta-feira (27) e, como resultado, foi expulso. Assim, não deve enfrentar o Utah Jazz.

Caso a NBA não volte atrás nas técnicas, será a primeira vez que Anthony Edwards é suspenso. Apesar de acumular mais de US$150 mil em multas na atual temporada, o cestinha jamais perdeu um jogo por punição da liga.

Edwards vinha liderando o Timberwolves com 18 pontos, mas já tinha uma falta técnica no final do primeiro quarto, quando Jarred Vanderbilt e ele discutiram. Ali, o ala-armador ainda empurrou o jogador do Lakers. Então, no terceiro quarto, ele reclamou de uma falta que a arbitragem não marcou.

Agora, é possível que Edwards receba ainda outra multa da NBA. Isso porque, ao demorar a deixar a quadra, ele jogou a bola na torcida.

Mas o Timberwolves, que chegou a estar atrás por 23 pontos no primeiro tempo, reagiu na segunda etapa. Mesmo sem Anthony Edwards, o time de Minnesota chegou a cortar para quatro no último quarto, especialmente por conta do calouro Terrence Shannon, autor de 25 pontos. Aliás, foi a melhor marca de sua carreira até aqui.

É a primeira vez, desde Draymond Green, em 2022/23, que um jogador recebe suspensão da NBA por acúmulo de faltas técnicas.

Agora, a cada duas técnicas, Anthony Edwards terá de cumprir um jogo de suspensão. Além disso, a multa salta de US$4 mil para US$5 mil a cada vez que ele for penalizado.

Se não acontecer nenhuma interferência da NBA, Anthony Edwards cumpre suspensão na noite desta sexta-feira (28), diante do Utah Jazz. O jogo acontece em Salt Lake City, enquanto o Timberwolves tenta se aproximar da zona de classificação direta aos playoffs.

De acordo com a arbitragem, após o jogo, Anthony Edwards teve a primeira falta técnica por empurrar Vanderbilt pelas costas. A segunda foi por xingar o árbitro.

Jogadores com mais faltas técnicas na NBA

Em 2024/25, Anthony Edwards é o líder com 16, enquanto Dillon Brooks, do Houston Rockets, possui 13. Draymond Green e Kentavious Caldwell-Pope tiveram 11 cada.

Mas na história da NBA, o líder em faltas técnicas é Karl Malone, com 332, seguido por Charles Barkley, com 329. No entanto, em apenas uma temporada, Rasheed Wallace teve 41, em 2000/01. No total, ele ficou com 317.

Entre os que estão em atividade, Westbrook (183) e Green (131), aparecem na lista dos 20 jogadores com mais técnicas na NBA.

Jogadores da NBA suspensos por conta da décima sexta falta técnica

Draymond Green, em 2022/23

Dillon Brooks, em 2022/23

Russell Westbrook, em 2018/19

Dwight Howard, em 2010/11, 2017/18 e 2020/21

DeMarcus Couins, em 2013/14 e 2016/17

Blake Griffin, em 2013/14

