¿Cómo hacer una apuesta en Stake Argentina?

Apostar se resume en unos pocos pasos básicos

Guía de apuestas en Stake Argentina: Deportes y mercados Fonte: freepik

Para alguien que visita la sección de apuestas por primera vez, la interfaz de Stake apuestas puede parecer sobrecargada. Sin embargo, en realidad, todo es bastante lógico si sabés dónde mirar. Apostar se resume en unos pocos pasos básicos y, tras la primera jugada, todo se vuelve mucho más claro.

Cómo empezar a apostar en Stake?

Podés realizar tus apuestas en Stake de forma sencilla y sin acciones innecesarias siguiendo estas instrucciones:

  1. Registro: Es necesario registrarse en la plataforma, lo cual no requiere ingresar demasiados datos. Solo debés especificar tu nombre de usuario, correo electrónico, fecha de nacimiento y una contraseña.
  2. Depósito: Tras el registro, la cuenta estará en cero, por lo que el siguiente paso es la recarga. Stake opera exclusivamente con criptomonedas.
  3. Selección de deporte: Cuando el dinero esté en el balance, podés revisar la línea deportiva. La página principal muestra los eventos populares del día, pero si buscás algo específico, existe un menú por deportes y un buscador.
  4. Mercados: Encontrá un partido, abrilo y explorá los mercados: resultados, totales, hándicaps y estadísticas.
  5. Cupón de apuestas: Seleccioná la cuota deseada y esta aparecerá en el cupón a la derecha. También podés añadir más resultados de otros eventos para armar una apuesta combinada (express).
  6. Confirmación: Ingresá el monto, hacé clic en “apostar” y la jugada estará lista.

Luego, solo queda seguir el juego. Stake cuenta con transmisiones en vivo para muchos encuentros. Si la apuesta resulta ganadora, el dinero se acredita en el balance y puede ser retirado o utilizado para seguir apostando.

¿Qué deportes hay en Stake?

La lista de disciplinas en Stake es amplia y cubre casi todo lo que pueda interesar al jugador. Hay clásicos como el fútbol y el básquetbol, y opciones más específicas como los dardos o el snooker.

¿Cuáles son los tipos de apuestas en Stake?

Las apuestas deportivas tienen varios formatos básicos que se repiten en distintas disciplinas. Es importante conocerlos para entender exactamente a qué estás jugando:

Conclusiones

Stake proporciona una excelente herramienta para las apuestas deportivas. La variedad de disciplinas es grande, hay muchos mercados y las cuotas son competitivas. El streaming en vivo es un gran plus para quienes buscan dinámica, mientras que el prematch es ideal para analistas. Lo único a lo que hay que acostumbrarse es al uso de criptomonedas; si no las has usado antes, te tomará un momento entender las billeteras y transferencias. Sin embargo, las ventajas son obvias: retiros rápidos, bajas comisiones y sin verificaciones bancarias tediosas.

