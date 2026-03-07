¿Cómo hacer una apuesta en Stake Argentina?

Para alguien que visita la sección de apuestas por primera vez, la interfaz de Stake apuestas puede parecer sobrecargada. Sin embargo, en realidad, todo es bastante lógico si sabés dónde mirar. Apostar se resume en unos pocos pasos básicos y, tras la primera jugada, todo se vuelve mucho más claro.

Cómo empezar a apostar en Stake?

Podés realizar tus apuestas en Stake de forma sencilla y sin acciones innecesarias siguiendo estas instrucciones:

Registro: Es necesario registrarse en la plataforma, lo cual no requiere ingresar demasiados datos. Solo debés especificar tu nombre de usuario, correo electrónico, fecha de nacimiento y una contraseña. Depósito: Tras el registro, la cuenta estará en cero, por lo que el siguiente paso es la recarga. Stake opera exclusivamente con criptomonedas. Selección de deporte: Cuando el dinero esté en el balance, podés revisar la línea deportiva. La página principal muestra los eventos populares del día, pero si buscás algo específico, existe un menú por deportes y un buscador. Mercados: Encontrá un partido, abrilo y explorá los mercados: resultados, totales, hándicaps y estadísticas. Cupón de apuestas: Seleccioná la cuota deseada y esta aparecerá en el cupón a la derecha. También podés añadir más resultados de otros eventos para armar una apuesta combinada (express). Confirmación: Ingresá el monto, hacé clic en “apostar” y la jugada estará lista.

Luego, solo queda seguir el juego. Stake cuenta con transmisiones en vivo para muchos encuentros. Si la apuesta resulta ganadora, el dinero se acredita en el balance y puede ser retirado o utilizado para seguir apostando.

¿Qué deportes hay en Stake?

La lista de disciplinas en Stake es amplia y cubre casi todo lo que pueda interesar al jugador. Hay clásicos como el fútbol y el básquetbol, y opciones más específicas como los dardos o el snooker.

Fútbol: Todas las ligas top: Premier League inglesa, Primera División de España, Serie A italiana, Bundesliga alemana. Además de la Champions League, copas europeas e incluso la MLS estadounidense. Hay una cobertura profunda para cada partido: podés apostar no solo al ganador, sino también a quién marcará el primer gol, cuántos córners habrá, si habrá tarjetas, entre otros;

Fútbol americano: La NFL, la liga universitaria, los playoffs y el Super Bowl están disponibles. Se aceptan apuestas al ganador del partido, al rendimiento individual de los jugadores y a cuántos touchdowns habrá en el primer cuarto;

Básquetbol: Principalmente la NBA, además del básquet universitario y las ligas europeas. Son populares las apuestas al ganador, total de puntos, hándicaps e indicadores individuales como puntos o rebotes;

Cricket: Para el sur de Asia y Australia. En la línea se encuentran la Indian Premier League, torneos internacionales y ligas australianas. Apuestas a la cantidad de carreras (runs), wickets y desempeño individual;

Carreras de caballos: Stake ofrece hipódromos de todo el mundo: América, Europa, Asia y Australia. Podés apostar al ganador de la carrera, al segundo puesto, a los totales y mucho más;

MMA y boxeo: Combates bajo el ala de la UFC, PFL, Rizin y otras promociones. Aquí se apuesta al ganador de la pelea, el método de victoria o el round en el que terminará el combate.

¿Cuáles son los tipos de apuestas en Stake?

Las apuestas deportivas tienen varios formatos básicos que se repiten en distintas disciplinas. Es importante conocerlos para entender exactamente a qué estás jugando:

Línea de dinero (Money line): La opción más simple. Solo elegís quién gana el partido. Normalmente no hay empate en este formato; si sucede, la apuesta puede ser reembolsada según las reglas del torneo;

1X2: Este es el mercado de tres resultados, muy popular en el fútbol. 1 es victoria local, X es empate y 2 es victoria visitante. Simple y claro;

Hándicap: Aquí se le otorga a uno de los equipos una ventaja o desventaja virtual. Por ejemplo, un hándicap de -1.5 para el favorito significa que debe ganar por al menos dos goles para que la apuesta sea ganadora;

Totales (Over/Under): Una apuesta a cuántos goles, puntos u otros indicadores habrá en el juego. Por ejemplo, un “Total más de 2.5” en fútbol significa que deben marcarse al menos tres goles;

Apuestas por periodos: En algunos deportes, podés apostar a segmentos específicos, como quién ganará el primer cuarto en básquet o cuántos puntos se anotarán en la segunda mitad;

Apuestas de proposición (Props): Son apuestas sobre eventos que no están directamente relacionados con el resultado final. Por ejemplo, si un jugador marcará, si habrá tarjeta roja o el número de córners;

Margen de victoria: Aquí tenés que acertar por cuánta diferencia ganará un equipo. Es muy popular en el básquet y el fútbol americano.

Conclusiones

Stake proporciona una excelente herramienta para las apuestas deportivas. La variedad de disciplinas es grande, hay muchos mercados y las cuotas son competitivas. El streaming en vivo es un gran plus para quienes buscan dinámica, mientras que el prematch es ideal para analistas. Lo único a lo que hay que acostumbrarse es al uso de criptomonedas; si no las has usado antes, te tomará un momento entender las billeteras y transferencias. Sin embargo, las ventajas son obvias: retiros rápidos, bajas comisiones y sin verificaciones bancarias tediosas.